Guvernul acordă ajutoare umanitare locuitorilor din județul Constanța afectați de inundațiile din luna octombrie a anului trecut

Data publicării:
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
Foto. Digi24

Guvernul oferă ajutoare gratuite în valoare de peste 500.000 lei locuitorilor din Topalu și Siliștea, județul Constanța, afectați de inundațiile din octombrie 2025, inclusiv construcții modulare, paturi și pături.

Astfel, Executivul a aprobat prin Hotărâre de Guvern scoaterea din rezervele de stat și acordarea gratuită a unor produse în valoare de 552.205,77 lei (TVA inclus) pentru populația afectată de fenomenele hidrometeorologice extreme din județul Constanța, în localitățile Topalu și Siliștea, produse în perioada 7–8 octombrie 2025, arată comunicatul de presă al instituției.

Ajutorul umanitar, acordat deja în regim de urgență, include: construcții ușoare din elemente modulare pentru cazare și grup sanitar,paturi, saltele, perne, pături și așternuturi.

Măsura are scopul de a sprijini populația afectată și de a asigura condiții minime de locuire și igienă în urma fenomenelor hidrometeorologice extreme.

Editor : Ana Petrescu

