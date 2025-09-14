Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după-amiază, la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja din Constanţa, scrie News.ro.

La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autoplatforma, un echipaj de descarceare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Echipele de intervenţie au descoperit un bărbat viu dar inconştient, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Foto: ISU Constanța

Focul se manifestă la întreaga mansardă.

