Live TV

Video&Foto Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa. Un bărbat, în stare gravă

Data actualizării: Data publicării:
incendiu mansarda constanta
Foto: ISU Constanța

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după-amiază, la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja din Constanţa, scrie News.ro.

La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autoplatforma, un echipaj de descarceare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.
Echipele de intervenţie au descoperit un bărbat viu dar inconştient, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

incendiu mansarda constanta
Foto: ISU Constanța
incendiu mansarda
Foto: ISU Constanța

Focul se manifestă la întreaga mansardă.

 

 

incendiu mandarda constanta
Foto: ISU Constanța
incendiu mansarda
Foto: ISU Constanța

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
profimedia-0953970736
3
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mae inquam octav genea
Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară la MAE. Țoiu...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
kaja kallas face declaratii
Șefa diplomației UE reacționează la încălcarea spaţiului aerian...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică după-amiază
Ultimele știri
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone
„Plafonarea la alimentele de bază trebuie menținută”, spune secretarul general al Guvernului. Care sunt argumentele lui Radu Oprea
Peste 1.000 de candidaţi cu legături cu războiul din Ucraina participă la alegerile locale şi regionale din Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu vegetatie uscata padure
Incendiu de vegetație în Hunedoara. 60 de hectare au fost afectate, iar focul a ajuns aproape de o mănăstire
CRATER_AMARA_URMARI_GAZ_12_INQUAM_Photos
Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor face măsurători o perioadă, acum valorile sunt normale
pompieri 112
Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. Traficul pe Centura Capitalei a fost oprit
Three firefighters with different fire equipment, New Holstein, Wisconsin, USA
Scandal în SUA: pompieri aflați în misiune, arestați de poliția pentru imigrație. „Și-au riscat viaţa pentru noi, iar Trump îi închide”
incendiu la dragonul rosu
Incendiul de la Dragonul Roșu, din Capitală: focul a afectat aproape 4.000 mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Acoperișul vecinului meu este în curtea mea. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea