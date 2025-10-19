Live TV

Video Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de consolidare chiar și fără explozie”

URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ce arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții

Punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova trebuie să aibă loc cât mai repede, susține inginerul structurist Matei Sumbasacu. Potrivit acestuia, etapa ar trebui să aibă loc în cel mult o săptămâna de la producerea exploziei. Inginerul a explicat la Digi24 că intervenția este una extraordinară și trebuie proiectată foarte bine pentru „a nu crește dimensiunea dezastrului”.

„Este o intervenție total dinafara sferei de practică uzuală. Este o intervenție extraordinară și trebuie planificată tehnologic foarte bine, trebuie proiectată foarte bine. Va exista un proiect de intervenție însușit de niște experți și niște proiectanți cu fazele tehnologice. Deci aceste lucrări se pot face, nu sunt atât de nemaintâlnite în lume, dar trebuie foarte bine planificate pentru a nu crește dimensiunea dezastrului. Deci trebuie etapizate cu foarte multă atenție”,a explicat inginerul structurist Matei Sumbasacu.

Prima fază ar trebuie să fie punerea în siguranță a imobilului. Inginerul structurist a explicat că aceasta etapă trebuie făcuta rapid, în cel mult o săptămână: „În primul rând, punerea în siguranță. Deci intervenția de prima urgență trebuie să se desfășoare cu celeritate. Aș spune eu câteva zile, poate o săptămână maxim pentru că tot scopul este să intervii cât se poate de repede pentru a nu lăsa dezastrul să ia proporții. Apoi când vorbim despre o eventuală consolidare sau reconstrucție, acolo lucrurile probabil vor dura mai mult”.

Blocul distrus în urma exploziei ar fi fost unul sub normale celor construite recent, având în vedere că imobilul a fost proiectat la începutul anilor 1980. Ba mai mult, Matei Sumbasacu susține că blocul nu era unul sigur nici în ceea ce privește riscul seismic.

„Ce este interesant este că blocul a fost proiectat la începutul anilor 1980, conform unor normative adecvate dar care sunt mult inferioare normativelor de azi. Astfel încât și fără o explozie, blocul dacă ar fi fost expertizat n-ar fi intrat în clasa a patra de risc seismic, deci cea mai bună. Poate clasa a III-a, chiar clasa a II-a. Deci ar fi fost necesare niște operațiuni de consolidare mai mici, chiar și fără explozie. Indiferent că se face reconstrucție sau că se face demolare, vorbim de o intervenție de ansamblu pentru ca noua clădire trebuie să respecte standardatele actuale. Ceea ce este evident o clădire din anii 1980 nu are cum să o facă”, a explicat acesta.

Ce arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții

Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori.

ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei. „Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale.



