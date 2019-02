Mărturia cutremurătoare a unei foste consumatoare de heroină din România: Ne combinam mai mulți prieteni, foloseam alocația

În România există tot mai mulţi consumatori de droguri de la vârste mici: încă din clasa IV-a, elevii sunt curioşi să încerce substanţe interzise, spun specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog. De la curiozitate până la dependenţă, uneori nu este decât un pas, povestesc, sub protecţia anonimatului, foşti consumatori. Unii şi-au distrus viaţa din cauza drogurilor ori s-au oprit abia atunci când şi-au pierdut prietenii. Pe alții, consumul de droguri i-a ucis.

Adriana - fostă consumatoare: Mi-au murit cred că 10-15 prieteni apropiaţi, nu doar cunoştinţe... din cauza drogurilor. Şi la un moment dat nu îţi vine să crezi, acum vorbeşti cu el şi peste două ore te anunţă cineva: vezi că a murit...

Ultimul raport al Agenţiei Naţionale Antidrog arată că aproape s-a dublat numărul deceselor în urma consumului de droguri. 32 de consumatori au murit numai în 2017 faţă de 19 în 2016.

Specialiștii antidrog spun că vârsta de la care tinerii încep să consume substanțe interzise este din ce în ce mai mică.

Diana Şerban - psiholog al Agenţiei Naționale Antidrog: Undeva în jurul vârstei de 10, 11 ani putem vorbi de o vârstă de debut în funcţie de tipul de substanţă. A V-a, a VI-a. Modul de administrare fiind același ca la tutunul normal, este foarte ușor fie la început pur si simplu să fii curios să vezi care sunt efectele, pur și simplu fiind un comporament de grup să îl adopti.

Anul trecut zeci de tineri au fost surprinşi pe stradă având un comportament ciudat, Unii dintre ei nici nu conştientizau când cineva le vorbea.

„Ţi-e rău, copile? Chem Salvarea? SMURD-ul? Cheamă direct SMURD-ul!”

Tânărul din imaginile de mai sus ar fi consumat aşa-numitul zombie. Specialiştii spun însă că, de cele mai multe ori, este greu de identificat ce compoziţie are acest drog sintetic.

Diana Şerban - psiholog: „În toate statele, la nivel global, nu există o schemă de intervenție clinică, medicală tocmai pentru că nu știm ce anume conține produsul respectiv, astfel încât intervențiile pot fi în urgențe cele clasice medicale prin care se obține o relativă stabilizare. Un copil care ajunge în situațiile celor descrise de dvs este clar că fie nu există acolo în familie, nu există un control parental eficient și non- intruziv, fie părintele nu are timp suficient pentru educație, ceva se întâmplă acolo”.

Adriana are acum 29 de ani și spune că drogurile i-au furat tinerețea. A început să se injecteze cu heroină la 15 ani şi de atunci viaţa ei s-a schimbat complet.

Adriana - fostă consumatoare: Curiozitatea şi o dorinţă aşa, de apartenenţă, aş putea spune... La un moment dat am renunţat la liceu, deoarece, consumând zi de zi, am început să... nu am mai avut timp să mă duc la ore, pentru că toată energia o depuneam în căutarea acelui drog, să fac rost de bani pentru a face rost de droguri”.

A început să fure, pentru a-şi întreţine dependenţa.

- Cum ai reușit să faci rost de bani?

- La început, țin minte, cred că toți cei care s-au apucat și erau încă la școală au folosit carnetul de CEC sau alocația și... Ne combinăm mai mulți prieteni, puneam fiecare bani și astfel se obțineau drogurile. Furi de la părinţi şi tot aşa...

- Ai furat de la părinţi bani pentru a-ţi lua droguri? De câte ori?

- De destul de multe ori, astfel încât şi-au pierdut încrederea în mine.

Adriana a ajuns într-un centru de tratament, în urmă cu 12 ani. Însă doar de câţiva ani nu îşi mai injectează substanţe interzise. Acum îşi administrează în fiecare zi metadonă, ca substitut pentru dependenţa de heroină. Cu acest ajutor a reuşit să termine liceul, la 21 de ani.

Spune că îşi găseşte cu greu un loc de muncă.

Adriana - fostă consumatoare: „Vă daţi seama, cine ar vrea să lucreze cu un dependent, chiar cu un fost dependent? Nu am spus niciodată asta la muncă, trebuie să ţii secret, vă daţi seama. Pentru că altfel te-ar privi toată lumea cu neîncredere”.

În fiecare zi, cel puțin 10 consumatori cer ajutor Agenției Naționale Antidrog. Jumătate dintre cei care ajung la tratament fumează canabis, drog considerat inofensiv de consumatori.

Adriana - fostă consumatoare: „Se poate întâmpla de la un drog de trecere, cum e marijuana, să ajungi la heroină. Se poate să nu se întâmple chestia asta”.

Directorul Agenției Naționale Antidrog spune că instituția face față cu greu numărului mare de solicitări. Ar avea nevoie de un număr cel puţin dublu de oameni și de o implicare mai mare a altor instituții, precum Ministerul Sănătății.

Constantin Negoiţă - director Agenţia Naţională Antidrog: „Suntem la limita eficienței să spun așa. Toată lumea spune consumatorul de droguri - Agenția Națională Antidrog. Agenția Națională Antidrog este o parte a sistemului și are nevoie de sprijin pentru a putea face față nevoilor actuale”.

Pentru a descuraja consumul de la vârste fragede, Agenţia Naţională Antidrog face campanii de informare şi consiliere în şcolile şi liceele din toată ţara. Urmăriți în materialul video de mai jos o discuție cu psihologul Diana Șerban, de la Agenția Națională Antidrog:

