Bunica vânătoare de pedofili care a condus un imperiu al heroinei. Cum a ajuns celebră Big Mags, capul „familiei infernale a Scoției”

Cu mult înainte să apară fenomenul modern al „vânătorilor de pedofili” din mediul online, o bunică din Scoția a devenit celebră peste noapte după ce a reușit să alunge un pedofil condamnat pentru infracțiuni sexuale dintr-un cartier din orașul Stirling. Însă, femeia poreclită „Big Mags” avea un secret murdar care în scurt timp a ieșit la iveală: ea era șefa unui întreg clan de traficanți de droguri care vindeau heroină din așa-numitul „Hotel Haney”.

Stilul lui Margaret „Big Mags” Haney de a-i convinge pe oameni să își facă singuri dreptate au transformat-o într-o vedetă TV. Una dintre cele mai faimoase apariții ale lui Haney la TV a fost în cadrul emisiunii Kilroy, foarte populară la acea vreme, unde a fost invitată să discute despre „panica pedofiliei” care cuprinsese întreaga țară.

Haney s-a certat cu gazda emisiunii și cu ceilalți invitați și a amenințat doi bărbați din public care fuseseră condamnați pentru abuzuri comise asupra copiilor, potrivit BBC.

Big Mags a devenit încă și mai faimoasă în noul ei rol auto-intitulat de activistă anti-pedofili și a început să apară la mai multe proteste organizate în toată țara.

La șase luni după intervenția lui Haney și ascensiunea ei bruscă, presa a început să își îndrepte atenția înspre infracțiunile comise de membrii familiei Haney.

„Familia infernală a Scoției” a terorizat cartierul în care locuia

Big Mags era capul unei familii care a provocat un val de infracțiuni, furturi și acte de violență, în tot orașul scoțian Stirling. Aceștia au fost porecliți „familia infernală a Scoției” de către tabloide.

Infracțiunile comise în Stirling de familia lui Haney au dat naștere mai multor legende urbane, „așa că nu era prea bine să îi ai în preajmă”, a povestit Mark McGuvern de la ziarul Daily Record.

Odată ce infracțiunile au fost dezvăluite public și după ce comunitatea locală și-a pierdut răbdarea, Big Mags și familia ei au fost nevoiți să plece din cartierul unde locuiau în Stirling de un grup de 400 de protestatari – mult mai mulți decât cei pe care Haney a reușit să îi convingă să iasă în stradă ca să îl alunge pe pedofilul Alan Christie cu șase luni mai înainte.

Mulțimea s-a adunat în apropiere de apartamentului lui Haney și a început să strige „faceți un foc și puneți-i pe (membrii familiei) Haney deasupra”. Poliția a trebuit să intervină ca să prevină declanșarea unei revolte.

Localitatea Stirling din Scoția, unde Big Mags conducea un imperiu al drogurilor. Foto: Profimedia Images

Big Mags era șefa unei „dinastii” de traficanți de heroină

Apoi, în 2000, presa a expus un secret și mai întunecat al clanului Haney. O campanie Daily Record a dezvăluit, cu ajutorul informatorilor anonimi, că Big Mags era șefa unei „dinastii” de traficanți de droguri care vindeau heroină din apartamentele lor.

Statutul lui Haney s-a schimbat: de la o persoană apreciată la nivel național, Big Mags a devenit o figură controversată de care toată lumea se temea. „A fost o persoană publică, un lider al comunității, o traficantă de heroină destul de importantă și un gangster”, a spus McGuvern.

Poliția a arestat patru membri ai clanului Haney. Big Mags câștiga 1.000 de lire sterline pe zi din vânzarea de droguri, în plus față de cele 1.200 de lire pe care le obținea din ajutoare sociale.

Judecătoarea de la Înalta Curte de Justiție din Edinburgh care s-a ocupat de acest caz a spus că Haney era creierul întregii operațiuni și că vindea cantități mari de heroină din așa-numitul „Hotel Haney”.

Big Mags a fost condamnată la 12 ani de închisoare, în timp ce fiica ei Diane a primit nouă ani, nepoata Roseann șapte ani și fiul ei Hugh cinci ani.

De ce a durat așa mult ca poliția să pună capăt imperiului drogurilor controlat de clanul Haney?

În ciuda condamnărilor, localnicii și jurnaliștii nu înțelegeau de ce a durat atât de mult ca poliția să pună capăt imperiului drogurilor condus de clanul Haney care în anii '90 își desfășura operațiunile fără nicio problemă.

„Răspunsul evident este că ea era o informatoare”, a spus Simon McLean, un fost ofițer de poliție care a investigat clanul Haney. „Familiile criminale și liderii crimei organizate – i-am întâlnit pe toți acești oameni și nu am întâlnit niciodată pe unul care să nu vorbească cu poliția sub o formă sau alta.”

O altă sursă din poliție a confirmat pentru BBC că Big Mags le oferea informații ofițerilor de poliție. Haney a murit de cancer în 2013 la vârsta de 70 de ani.

Editor : Raul Nețoiu