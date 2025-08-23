Un job part-time - asta le-a sugerat ministrul Educației studenților care s-au plâns că, din toamnă, își vor pierde bursele. În mod paradoxal, statisticile ne arată că România este pe locul doi în Uniunea Europeană la numărul de ore petrecute la cursuri de către studenți. Asta deși lucrează în perioada studiilor și o fac la fel de mult ca în alte țări din Europa, unde orele sunt mai puține, iar programul le permite. Reacția ministrului Daniel David a stârnit revoltă, în contextul în care fondul de burse pentru studenți ar urma să se reducă la jumătate din această toamnă.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării: Au și diverse job-uri part-time.

Asta le-a trimis ministrul Educației, Daniel David, studenților, după ce au fost anunțate tăierile burselor. Declarația a stârnit revoltă. Alexia este studentă, iar nevoia a împins-o să lucreze pe toată perioada studiilor.

Alexia: Este greu, dar este și frumos! Mie, cel puțin, în domeniul în care și lucrez, ca și educatoare, îmi place foarte mult! E greu, te împarți greu și cu facultatea, și cu munca.

Vlad: Am făcut diferit internship-uri, dar acelea nu erau plătite și, pe lângă programul de la facultate și cel de internship-uri, mi-am mai luat și un job total diferit cu ceea ce făceam. În zilele când trebuia să muncesc, stăteam și 16 ore plecat de acasă, de dimineața la 6-7 până seara la 11-12.

Cristian Giurca, președinte Uniunea Studenților din România: Suntem a doua țară din Uniunea Eupeană care petrece cel mai mult timp la facultate din cele peste 30 din Europa. Petrec 6 ore la facultate, mai am și drumul dus-întors, și apoi să îmi mai și caut un job...Cum ar putea să facă asta?! Și ne gândim la cei de la Medicină, care au și stagii.

Ana-Cristina Micu, jurnalist Digi24: Cei mai mulți dintre studenții români lucrează în timpul studiilor, adică 42% dintre ei au un job pe perioada facultății, un procent puțin mai scăzut decât media europeană, care se situează la 59%. Dar dacă ne uitam la numărul de ore petrecute la facultate, România are mai multe ore. Media europeană este de 16 ore pe săptămână, timp în care media în România este de 21 de ore petrecute la facultate.

Mădălina este și ea studentă, dar are o cu totul altă perspectivă, pentru că a ales o facultate din Olanda.

Mădălina: Eu am lucrat în timpul facultății, doar că am studiat în Olanda. Există o infrastructură mult mai dezvoltată acolo. De exemplu, dacă ai un contract de cel puțin 6 luni și lucrezi un anumit număr de ore/săptămână, aproape ți se poate dubla salariul.

România este, însă, departe de a fi acolo.

Ana Călugăru, specialist resurse umane: S-au făcut eforturi în ultimii ani, dar ele rămân timide. Vorbim despre companii care recrutează chiar de la facultăți, inclusiv din vara aceasta a crescut numărul de aplicări pentru tinerii 18-24 de ani. Îi vedem că își caută să se angajeze, preponderent joburi entry-level.

Studiile de specialitate arată că job-urile sub 20 de ore pe săptămână pot motiva studenții, dar cele peste 20 de ore afectează negativ performanțele lor școlare.

reporter: Ana-Cristina Micu

operator: Cristian Ionescu

Editor : Izabela Zaharia