Video Motociclist vitezoman lăsat 2 ani fără permis. A depășit de 13 ori linia continuă

Data publicării:
Motorcycle at speed
Foto: Profimedia Images

Imagini șocante de pe DN1, în județul Cluj. Un motociclist vitezoman a fost surprins de radar în timp ce a depășea de 13 ori linia continuă. Polițiștii i-au tăiat elanul, l-au urmărit din elicopter, l-au amendat de 13 ori și l-au lăsat fără permis timp de doi ani. De asemenea, bărbatul trebuie acum să plătească și o amendă în valoare de 16.000 de lei.

Incidentul a fost semnalat de către polițiștii rutieri din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul unui echipaj al Inspectoratului General al Aviației. Motociclistul a încălcat linia continuă de 13 ori, punând în pericol atât viața sa, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

„Pe 25 octombrie, un motociclist a fost surprins din elicopter în timp ce efectua 13 depășiri neregulamentare peste marcajele continue, pe DN1–E60, între Negreni și Huedin. (...) Rezultatul: 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 lei, Suspendarea dreptului de a conduce pentru 780 de zile, adică peste doi ani fără permis”, au transmis polițiștii.

În urma verificărilor, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto ca fiind un bărbat de 39 de ani din Târgu Mureș. Acesta a fost sancționat conform legislației rutiere în vigoare, iar permisul i-a fost reținut pentru o perioadă cumulată de peste doi ani.

„Un record care nu aduce glorie, ci o lecție scumpă și de povestit. Depășirile neregulamentare nu fac decât să scurteze timpul sau să ne oprească viața mai devreme. Sfat preventiv, lăsând ironia la o parte, haideți să fim vigilenți și să acordăm importanță vieții noastre și a celor din jur. Marcajele au un rol esențial, ne țin la distanță de tragedii și ne protejează în zonele cu vizibilitate redusă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, într-o postare pe Facebook.

