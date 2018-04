Negocieri Guvern | Manager de spital: Ministrul Muncii a spus că nu impresionează nicio grevă

În urma întâlnirii premier-sute de manageri de spital și directori medicali, pentru a fi discutate problemele legate de salariile angajaților din sănătate, se va forma un grup de lucru. Managerul Spitalului de Oftalmologie, Monica Pop, a arătat că la discuții a participat și Darius Vâlcov, iar ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a transmis reprezentanților sistemului de sănătate că nu impresionează nicio grevă.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

La ședința cu managerii și directorii de spital au participat premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dar și Sevil Shhaideh, fost ministru, actual consilier de stat, și Darius Vâlcov, consilier de stat în aparatul prim-ministrului, condamnat în prima instanță la 8 ani de închisoare cu executare.

„Doamna prim-ministru a propus în mod foarte corect să se facă un grup de lucru de câţiva manageri, pentru că la întâlnire au fost foarte mulţi, cred că erau 600 în sală, poate şi directori medicali sau administrativi, dar erau foarte, foarte mulţi. Poate erau o mie. Premierul a întrebat despre fiecare şi fiecare manager care are probleme s-a ridicat să spună ce probleme are. Asta cu grupul de lucru e un lucru foarte deosebit. (...) Eu am propus şi mi se pare absolut inadmisibil să aibă sporuri egale medicii din diferite spitale. Vă dau un exemplu: spitalul de la Făurei, unde doctorul face exclusiv triaj (...), dar nu face el intervenţia. Nu e normal să aibă acelaşi spor pe care îl are doctorul care lucrează şi care moare lângă bolnav și care are 10 urgenţe într-o noapte”, a declarat Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie din București.

„Doamna Olguța Vasilescu a spus că cifra nu se poate modifica (plafonul sporurilor - n.r.). (...) Doamna Olguța Vasilescu a spus, dacă îmi aduc aminte bine, că nu impresionează nicio grevă și că, orice grevă ar fi, asta este situația”, a mai arătat managerul. Pop a adăugat: „Domnul Vâlcov a fost destul de enervat (...) A zis că de ce ne uităm în altă gradină”.

La rândul său, Cătălin Grasa, manager Spitalul județean din Constanța, a confirmat la ieșirea de la întâlnire că ministrul Lia Olguța Vasilescu a declarat că va trimite Curtea de Conturi la spitale. „Mi se pare firesc, dacă cumva nu au fost aplicate corect (sporurile - n.r.)”, a arătat Grasa.

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas au anunţat, joi, că în 7 mai va fi declanşată o grevă de avertisment, în 11 mai este programată o grevă generală, iar în 26 aprilie în Capitală va fi organizat un miting la care sunt aşteptaţi peste 10.000 de oameni, din cauza „haosului din sănătate”, unde unele venituri au scăzut cu până la 1.100 de lei în urma aplicării salarizării unitare.