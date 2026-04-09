Poliția Română acuză sindicatul Europol de dezinformare: „Informațiile privind licitația de 2,2 milioane euro sunt false”

Poliția Română a reacționat după „atacurile deliberate ale sindicatului Europol” și a subliniat că informațiile din postarea sindicaliștilor privind licitația de 2,2 milioane de euro sunt false. Reprezentanții instituției au precizat că proiectul vizat are scopul de a elimina munca administrativă și birocratică efectuată în prezent de polițiști – printare, împlicuire, expediere și evidența proceselor-verbale de aplicare a sancțiunilor contravenționale – pentru ca polițiștii să se poată concentra pe activități în teren.

Ei explică că suma menționată de sindicat reprezintă „valoarea maximă estimată a acordului-cadru care va fi semnat cu operatorul de servicii poștale”.

„Informațiile din această postare sunt false! Aceste informații nu au corespondent în realitate și sunt de natură a slăbi încrederea cetățenilor în Poliția Română, prin încercarea sindicatului de a decredibiliza instituția. De altfel, nu este prima dată când sindicatul Europol recurge la astfel de metode, iar, din analiza efectuată de instituția noastră, putem afirma, fără echivoc, că nu sunt atacuri punctuale, ci aceste atacuri fac parte dintr-o strategie gândită și pusă în aplicare, cu scopul clar de a submina încrederea cetățenilor, în instituțiile statului de drept”, au transmis joi seară reprezentanții Poliției Române, pe Facebook, referindu-se la postarea sindicatului Europol privind „Super ofertă de Paște! Poliția Română oferă peste 2,2 milioane de euro pentru printare și împlicuire…”.

Critici și acuzații reciproce

Potrivit sursei citate, sindicatul Europol „se autoproclamă apărătorul polițiștilor, însă, în fapt, conducerea acestui sindicat atacă, în mod deliberat, toate deciziile conducerii Poliției Române, decizii care sunt în favoarea tuturor polițiștilor, inclusiv a membrilor sindicatului”.

„Dezavuăm demersurile sindicatului de discreditare a unui întreg corp polițienesc, precum și răspândirea, cu intenție, a unor informații eronate, menite să inducă în mod fals ideea că anumite inițiative ale IGPR ar fi în detrimentul polițiștilor. În realitate, proiectele I.G.P.R. au drept scop eficientizarea activității și sprijinirea personalului propriu. Prin propagarea unor astfel de mesaje, sindicatul încearcă, pe de o parte, să afecteze percepția și modul de acțiune al polițiștilor, în timpul serviciului, iar, pe de altă parte, să genereze confuzie și să diminueze eficiența intervențiilor, în defavoarea comunităților pe care le deservim”, au afirmat reprezentanții Poliției.

Clarificări privind proiectul administrativ

Reprezentanții Poliției au oferit clarificări pentru opinia publică și polițiști și au explicat că în prezent, polițiștii rutieri derulează activități administrative precum printare, împlicuire, expediere și evidența proceselor-verbale.

Proiectul atacat de sindicat are scopul de a elimina aceste sarcini, astfel încât polițiștii să se concentreze pe activități în teren, inclusiv siguranța rutieră și sprijinirea comunității.

„Prin proiectul Poliției Române, atacat de sindicatul Europol, în realitate, ne dorim să înlăturăm munca administrativă/birocratică (care este astăzi în sarcina polițiștilor), astfel încât acei polițiști să poată derula activități în segmentul stradal, în serviciul comunității, respectiv în domeniul siguranței rutiere. În mod concret, ne dorim să optimizăm timpul de intervenție, astfel că polițiștii vor asigura, direct din teren, siguranța traficului rutier, prevenirea accidentelor și sprijinirea cetățenilor, în timp ce atribuțiile de natură administrativă vor reveni operatorului de servicii poștale”, mai spune instituția.

Licitația și valoarea acordului-cadru

Poliția a explicat că licitația publică este deschisă tuturor operatorilor economici prestatori de servicii poștale. Operatorul câștigător va prelua serviciile de corespondență cu cetățenii, degrevând polițiștii de activitățile birocratice.

„Cu privire la afirmațiile sindicatului Europol: - «Cu toate că toți factorii de conducere din MAI se șterg la gură de „digitalizare” și, în toate discursurile, auzim despre nevoia de modernizare, se pare că instituția nu poate renunța la plic și la «recomandată»» facem precizarea că serviciile poștale vor fi utilizate în continuare, exclusiv, doar cu acei conducători auto care fie nu pot, fie nu doresc comunicarea prin mijloace electronice cu Poliția Română, respectiv prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne”, mai explică sursa citată.

Poliția a mai subliniat că suma de 2,2 milioane de euro reprezintă valoarea maximă estimată a acordului-cadru și nu obligativitatea de a achita întreaga sumă. Contractele subsecvente vor fi încheiate în funcție de necesarul real.

Clarificări privind amenzile și fondurile

Sindicatul a afirmat că primăriile încasează 100% din valoarea amenzilor, iar cheltuielile de aplicare revin Poliției. Poliția explică că proiectul MAI propune ca sumele provenite din sancțiuni să fie direcționate către:

Poliția Română, pentru administrarea sistemului E-Sigur;

finanțarea programelor de educație rutieră;

primării care instalează sisteme de detecție a abaterilor rutiere.

„Astfel, se dovedește, încă o dată, că informațiile transmise public de către reprezentanții sindicatului Europol sunt false și de natură a induce în eroare opinia publică și implicit polițiștii”, a arătat sursa amintită.

Avantajele digitalizării și eficientizării

Implementarea serviciilor poștale externe contribuie la:

eliminarea utilizării hârtiei;

monitorizarea în timp real a corespondenței;

arhivarea digitală securizată;

utilizarea semnăturii electronice.

„Acest proces vizează transformări structurale ale modului de funcționare instituțională, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii electronice către cetățeni și mediul de afaceri, simplificarea și optimizarea fluxurilor interne de lucru, interconectarea sistemelor informatice și creșterea interoperabilității între instituții”, mai spune sursa menționată.

Soluțiile digitale și platformele precum HUB-ul M.A.I. permit furnizarea serviciilor publice online, cum ar fi certificatul de cazier, istoricul sancțiunilor rutiere, recrutarea personalului și raportarea comportamentului agresiv în trafic (eSAR).

Dialogul cu sindicatele

Poliția subliniază că dialogul cu organizațiile sindicale este esențial, dar trebuie să fie bazat pe corectitudine și deschidere.

„Dialogul cu organizațiile sindicale este esențial, însă nu se poate realiza doar din partea conducerii Poliției Române, ci este necesar ca organizațiile sindicale să dea dovadă de deschidere și corectitudine și să solicite puncte de vedere instituției, înainte de a lansa atacuri și acuze nefondate”, a încheiat Poliția Română.

Editor : Ana Petrescu