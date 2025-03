Două sate oltenești, adunate într-o comună cu mulți seniori și destul tineret plecat la muncă în pribegie, au ajuns cunoscute în lumea largă și pomenite frecvent în politica internațională. Deveselu îi zice locului. E lângă Caracal și a avut cândva avioane rusești în preajmă și-o grămadă de lipsuri comunitare. De câțiva ani are americani, asfalt, apă, canal, grădiniță și școală frumoasă. Este scut aerian pentru parte bună din Europa, așteaptă racordarea la gaze și hulește politicienii zvonari care cer musai închisă povestea lor americană.

Vreo trei mii de suflete în acte, două sate neracordate la gaze și-o poveste de viață de pe la 1.500. Ăsta e Deveselu. N-are pensiune, n-are hotel. La intrarea dinspre Caracal e cimitirul. Am filmat un măgăruș priponit la poartă. Urme de sărăcie comunitară sunt, de altfel, încă destule-n comună.

Reporter: Acolo n-a ajuns asfaltul?

Localnic: E până colea. Până la poartă la mine trebuia să se ducă, dar n-a mai ajuns până acolo!

Reporter: N-ați fost acasă când au venit americanii...

Și case părăsite sunt prin Deveselu. La o răspântie e un fost loc de joacă. Distrus, de la aparate până la bănci și gard. Are însă wireless, gratis, ca-n toate punctele reper. Și destul râvnite acum un 15-20 de ani. Că de când au ajuns americanii în comuna lor, comunitatea s-a ales cu plus în confort. Ba asfalt pe ulițe, ba apă la robinetele din case și curți, ba canalizare și iluminat public. Au și ce nu prea există prin alte comune: bancomat. Și-un dispensar aproape gata.

Marius Aliman, primarul comunei Deveselu: De când au venit americanii suntem văzuți altfel, altfel ni se deschid ușile și suntem destul de ajutați, să zic așa.

Reporter: Apropo de uși deschise: vi s-a întâmplat vreodată să sunați la Centru sau la Județ să solicitați ceva și să nu vi se accepte?

Marius Aliman, primarul comunei Deveselu: Nu! Nu ni s-a întâmplat asta niciodată! Și sperăm să nu ni se întâmple!

Grădinița e modernă, școala are sală de sport. Nouă. Peste 800 de mii de euro au cheltuit americanii pentru educația copiilor din Deveselu. Și comunitatea se fălește cu frăția asta proaspătă. Primarul zice c-au fost deja chiar și câteva nunți între olteni și americani.

Marius Aliman, primarul comunei Deveselu: Vreo șase căsătorii. Locuiesc și aici, sunt plecați și în America.

Reporter: Vă iau americanii fetele de aici!

Marius Aliman, primarul comunei Deveselu: Asta-i situația, ce să facem?

Cam asta-i povestea cu iz american din miezul Olteniei. De ceva vreme, însă, câțiva politicieni contestă povestea americană a Deveselului. Că nu e utilă, că agită rușii, că americanii trebuie să plece și așa mai departe. Un șir de filosofii politice care displace și sâcâie comunitatea locului.

Localnic: Dar, ce? Ăia execută ce zice un prost? N-ați văzut că s-au adunat toate cizmele acolo? Toți fac politică. Nu e dreptate!

Localnică: Dacă pleacă americanii, noi suntem la pământ!

Localnic: Noi suntem aliatul strategic al americanilor. Știți? Și n-au cum să plece de aici. Astea sunt povești!

Reporter: Și dacă ar pleca, domnule?

Localnic: Nu, nu! Excludem posibilitatea asta!

Reporter: Ce le transmiteți politicienilor care nu vor americanii la Deveselu?

Localnic: Care dintre ei?

Reporter: Oricare!

Localnic: Le transmit să se uite înapoi până în '89, cum am trăit, și cum trăim acum!

Oltenii Deveselului au primit, deunăzi, veste nouă: anul acesta ajung gazele naturale în comuna lor, așa că-n curând „adio lemne, adio cenușă”. Încă ceva: Americanii cresc investițiile la baza militară. Vor legături speciale de telecomunicații între scutul Deveselu, comandamentul forțelor navale americane de la Capodichino, Iltalia, și baza germană de la Wiesbaden. Așa că, momentan, nu pleacă.

Reporter: Ce le transmiteți, domnule, americanilor?

Localnic: Multă sănătate și să aibă grijă de...

Localnic: Să rămână aici în continuare! Să lucreze în continuare aici, că e bine dacă lucrează!

Editor : Izabela Zaharia