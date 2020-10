Pericolul etnobotanicelor revine, la 10 ani după ce magazinele de vise au devenit ilegale. Sunt impropriu numite „etnobotanice”, pentru că în fapt sunt droguri sintetice, realizate în laborator. Au devenit cele mai consumate substanțe din România, arată ultimul studiu al Agenției Antidrog.

Cei care le consumă pot deveni agresivi și nu de puține ori ajung la urgențe fără să știe de fapt ce au consumat, pentru că dealerii schimbă frecvent structura chimică a stupefiantelor.

Un consumator a vorbit cu o echipă Digi24 despre efectele acestor substanțe care i-au schimbat viața.

„Ajungi în viață de-a lungul timpului nu la 0, din cauza drogurilor, foarte mult sub 0. Pentru că pierzi casă, familie, părinți, rămâi doar tu, hainele de pe tine și cu gândul ce să faci mâine ca să îți iei doza, că altfel nu poți să te mișți, ai dureri ca și când te-ar bate unul cu o rangă”, povestește tânărul.

Tratamentele, greu de găsit

Pe Cristian l-am întâlnit la un Centru de Consiliere Antidrog din Sectorul 4. Are 33 de ani și jumătate din viață a fost sclavul stupefiantelor. Acum se tratează pentru dependența de heroină, dar în trecut era consumator de etnobotanice.

Senzațiile căutate de dependenți se termină de multe ori la urgențe.

Medicii Agenției Naționale Antidrog spun că sunt dificultăți în găsirea unor tratamente, pentru că substanțele consumate nu se pot identifica de fiecare dată.

„Este foarte greu, pentru că nu sunt realizate teste pentru fiecare substanță în parte. Fiind substanțe sintetice, realizate în laborator, ele apar continuu, li se modifică structura și atunci este foarte greu să ai un dispozitiv de identificare a acestor substanțe”, arată Bogdan Gheorghe - medic al Agenției Antidrog.

„Eram cel mai frumos din gașcă. Mă oftic, mi-am distrus viața, tot!”

Cristian s-a apucat de droguri când era elev, iar acum are un mesaj pentru cei care cred că se distrează consumând stupefiante: „Toată lumea zice: domnule, o dată nu are nimica, nici nu se pune. Nu e adevărat, dacă ai încercat o dată, simți plăcerea aia maximă, maximă. Și data viitoare când eșți la o petrecere, zici: mai încerc o dată. Sunt niște copii probabil și nu realizează chestiile astea. Și eu am fost ca ei: și eu am fost bine, am ajuns așa și mă oftic, mi-am distrus viața, tot! Eram cel mai frumos din brigada mea, din gașca mea, cum se zice, aveam mașină, școală, eram cel mai frumos. Eram... Am ajuns să fiu ultimul om, să mă trateze lumea urât, să fugă de mine lumea în ultimul hal. Mi-am mai revenit de când sunt aici, la Centru”, spune Cristian.

Peste un milion două sute de români au încercat cel puțin o dată de-a lungul vieții acest tip de drog. Și începe să fie consumat de la vârste din ce în ce mai fragede, avertizează Agenția Antidrog. Chiar de la 11-12 ani.

Editor : Luana Pavaluca