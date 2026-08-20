Rezultate Loto - Joi, 20 august 2026. Report de câte 4 milioane de lei la Joker și la Noroc

Loteria Română organizează joi, 20 august, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 august , compania a acordat 24.299 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 20 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 1,2 milioane de lei (229.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 781.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 655.300 de lei (peste 124.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 182.400 de lei ( (peste 34.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

Editor : B.E.