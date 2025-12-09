Live TV

Salariile în sectorul bugetar ar putea fi înghețate în 2026, la fel și pensiile. Scenariile discutate în Guvern

La Palatul Victoria se discută deja bugetul pentru anul 2026. Potrivit unor surse guvernamentale, salariile în sectorul bugetar, dar și pensiile ar putea fi înghețate. O decizie similară am putea vedea și în cazul salariului minim, un subiect care a stârnit tensiuni în Coaliția de guvernare.

Ministerul Finanțelor a început să contureze bugetul pentru anul 2026, însă așteaptă o decizie politică, pe care ar trebui să o tranșeze liderii Coaliției de guvernare, în privința veniturilor pentru populație. 

Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul ia în calcul să înghețe salariile în sectorul bugetar anul viitor, dar și pensiile. În privința salariilor, rămâne de văzut dacă vor exista unele excepții, cum ar fi cele pt medici sau pentru profesori. 

De asemenea, salariul minim cel mai probabil va rămâne la nivelul din prezent - 4.050 de lei brut, spun aceleași surse. Asta deși țara noastră și-a asumat să respecte o directivă europeană care prevede majorări salariale. Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că „pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare”.

Miercuri, la sediul Guvernului de la 14:30, va avea loc o ședință a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pentru negocieri în privința veniturilor. 

În următoarele două săptămâni, Guvernul ar urma să vină cu o Ordonanță prin care va stabili înghețarea salariilor, dar și alte măsuri bugetare.

PSD atacă Guvernul: „Dacă vreau respectarea legii legat de salariul minim e șantaj?”

Social-democrații au criticat în ultima perioadă o eventuală decizie de a nu majora salariul minim în 2026. Mai mult, partidul a decis în urma ședinței de marți să „analizeze” cum decurg discuțiile în Coaliția de guvernare de acum înainte și dacă vor fi respectate și propunerile PSD. Altfel, ar putea lua în calcul ieșirea de la guvernare. 

Printre liniile roșii ale PSD ar fi inclusiv majorările salariale.

Întrebat dacă nu cumva strategia PSD este un șantaj pentru actuala guvernare, Sorin Grindeanu a spus: „De ce șantaj? Pentru că vreau respectarea legii legat de salariul minim? Asta e șantaj? Pentru că vreau să am în bugetul pe anul viitor investițiile locale și naționale? E șantaj?”

