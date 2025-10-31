Şeful Jandarmeriei Române Alin Mastan a prezentat public scuze pentru incidentul produs joi seară, după marșul de comemorare a 10 ani de la tragedia Colectiv, când organizatorul manifestației Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 lei. „Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a adăugat el.

„Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări: În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a declarat, vineri, Alin Mastan, într-un mesaj video furnizat de Jandarmeria Română.

El a precizat că situaţia creată va fi analizată şi vor fi luate măsuri.

„Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”, a adăugat şeful Jandarmeriei.

Acesta a subliniat că jandarmii au fost şi rămân „alături de cei afectaţi de tragedia din Colectiv”.

„Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a conchis Mastan.

Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație. El a anunțat că va contesta sancțiunea și îi va face plângere agentului constatator la Parchetul Militar.

Jandarmeria Română a precizat că a dispus verificări privind modul în care a acționat agentul constatator și va analiza dacă „măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru a declarat, vineri la Digi24, că nu ar fi dat amenda, dacă ar fi fost în locul agentului respectiv.

Editor : Ana Petrescu