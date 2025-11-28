Live TV

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară la Digi24, că este „un lucru de bun simţ” ca fiecare minister, autoritate să participe la efortul reducerii cheltuielilor, menţionând că „nu se va întâmpla nimic” dacă de la 1 ianuarie vor fi mai puţine servicii deconcentrate, mai puţini directori şi se va reduce cu 10% suma forfetară a parlamentarilor. El a dat un exemplu că dacă Poliţia naţională, locală, Jandarmeria ar avea un singur dispecerat pentru a supraveghea orașele, s-ar face economii şi s-ar acoperi deficitul de personal din stradă. „Nu mai angajezi, ci optimizezi”, susține liderul PNL.

Potrivit lui Bolojan, şi ministerele Apărării şi Interne trebuie să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea ţării de apărare şi de ordine publică.

El a mai spus că aceste reduceri nu se aplică şi instituţiilor care au făcut deja acest lucru, menţionând sectorul educaţiei şi Senatul.

„La nivel central trebuie analizat fiecare minister, fiecare autoritate. Sunt ministere cu foarte multe servicii deconcentrate în judeţe, deci cu mulţi directori în fiecare judeţ. Unul dintre aceste ministere este Ministerul Agriculturii. Nu se va întâmpla nimic dacă de la 1 ianuarie vor fi mult mai puţine servicii deconcentrate, vor fi mai puţini directori, mai puţin directori adjuncţi şi sunt convins că se va vedea că nu se întâmplă nimic”, a afirmat Bolojan legat de reducerile cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia centrală.

Întrebat dacă aceste reduceri vor fi făcute şi în educaţie, premierul a spus: „Am spus că toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort, cei care au făcut deja acest efort, mi se pare logic să nu mai fie încă o dată puşi sub o presiune suplimentară şi educaţia, prin măsurile care au fost adoptate, prin creşterea normei didactice, a fost parte a acestui efort”.

„Eu am fost pomenit de către angajaţii de la Senat la începutul anului, când am luat acele măsuri, dar dacă la Senat s-a făcut o reducere de 20%, mi se pare de bun simţ că, dacă şi-au făcut-o anul acesta şi este probată prin cheltuieli bugetare, pentru că la prima rectificare de buget care am făcut-o, Senatul a avut excedent şi i-am luat banii şi i-am direcţionat în altă parte - să nu mai participe încă o dată la partea de reducere”, a adăugat Bolojan.

Prim-ministrul s-a referit la parlamentari, menţionând că nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară s-ar reduce cu 10%.

„Dacă oamenii văd că toţi sunt parte a acestor economii, începând de la cei care au o situaţie mai bună şi o responsabilitate mai mare, cum suntem noi, cei care suntem pe funcţii publice, românii acceptă probabil mai uşor şi spun: asta este situaţia, dar măcar să fim toţi parte a acestui efort”, a mai arătat premierul.

Bolojan a adăugat că trebuie făcut un calcul cât mai corect, menţionând că sunt ministere în care nu poate fi redus personalul, cum sunt Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne, dar acestea pot să-şi optimizeze cheltuielile.

„Şi Ministerul Apărării trebuie să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea noastră de apărare şi Ministerul de Interne, fără să afecteze capacitatea de ordine publică, fără să bulverseze tot personalul”, susține Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă Poliţia naţională, locală, Jandarmeria vor avea un singur dispecerat pentru a supraveghea orașele, s-ar face economii şi s-ar acoperi deficitul de personal din stradă.

„Am dat un exemplu în zona în care o ştiu foarte bine. Pentru a supraveghea oraşele, pentru a avea oraşe sigure în România sunt sisteme de camere de luat vederi în fiecare oraş. Dacă ar fi duse toate într-un singur dispecerat, Poliţia naţională care are astăzi dispeceratul Poliţiei naţionale, dispeceratul Poliţiei municipale, dispeceratul Jandarmeriei, iar primăriile au dispeceratul Poliţiei locale, ar putea să aibă un singur dispecerat. Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, atunci ai eficienţă în intervenţie. Se duce la evenimentul care se întâmplă undeva într-un cartier exact echipajul care trebuie. Astăzi nu ştii dacă se duc două echipaje sau nu se duce niciun echipaj, pentru că nu ştii unde sună oamenii şi dacă ele se coordonează între ele. Eficienţa şi mult mai mare, iar oamenii care sunt eliberaţi din dispecerat de la Jandarmerie, de la Poliţia naţională, locală se duc în stradă şi în felul acesta am făcut economie”, a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că în acest fel nu trebuie să fie daţi oameni afară neapărat.

„Nu mai angajezi, ci optimizezi. Asta trebuie să facem peste tot pentru că, altfel, practic împrumutăm nişte bani la nişte dobânzi prea mari pentru situaţia României şi în loc să vedem autostrăzi sau drumuri naţionale sau o şcoală mai bună, îi ducem pe nişte dobânzi”, a mai spus Bolojan.

