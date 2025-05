SURSE Nicușor Dan merge în vizită la Salina Praid și în zonele afectate de inundații din Covasna

Președintele României, Nicușor Dan, face astăzi o vizită la Salina Praid și în zonele afectate de inundații din județul Covasna, potrivit unor surse Digi24. Deplasarea șefului statului vine după ce UDMR i-a solicitat acestuia să ajungă în zonele inundate, potrivit informațiilor Digi24.

Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan ar urma să ajungă la Salina Praid în jurul orei 12:00. De asemenea, la Salina Praid este așteptat să ajungă în următoarele ore și ministrul Economiei, Bogdan Ivan, alături de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Totodată, la Salina Praid ar urma să ajungă în perioada următoare și președintele Ungariei, Tamasa Sulyok, pentru a inspecta situația și a livra ajutor prin intermediul Organizațiie de ajutor ecumenic din Ungaria, potrivit Agerpres, care citează MTI.

„Pentru noi, maghiarii, Praid este mai mult decât o așezare”, a spus Sulyok. „Face parte din sufletul Ținutului Secuiesc; este un loc care păstrează trecutul și speranțele noastre și unde acum omul este pus la încercare de natură”.

Guvernul, pregătit să aloce fonduri

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri seară, la Digi24, că Guvernul a pregătit o hotărâre pentru alocarea a aproximativ 300 de milioane de lei ca „Apele Române” să poată să facă lucrări de impermeabilizare a pârâului Corund ce s-a infiltrat în Salina Praid și, de asemenea, un lac în amonte față de exploatarea minieră.

Planul autorităților este de a extrage apa din cele mai noi trei galerii, urmând ca în etapa următoare să se asigure că sunt stabile și să coboare la cele patru nivele inferioare. Despre posibilitatea prăbușirii salinei, ministrul afirmă că „e o ipoteză”.

„În momentul în care am preluat acest portofoliu, am fost informat despre situația de la Salina Praid. Am făcut mai multe întâlniri de lucru, de care ultima în cursul acestei dimineți. Între timp am investit peste 2 milioane de lei pe lucrurile de intervenție ca să prevenim pe cât posibil ca acea galerie să fie inundată. În momentul de față, i-am convocat pe cei de la Apele Române, am discutat cu Ministerul Mediului, există o hotărâre de Guvern prin care cerem aproximativ 300 de milioane de lei pentru ca «Apele Române» să poată să facă acea impermeabilizare a respectivului pârâu și un lac în amonte față de exploatarea minieră din Praid”, a declarat Bogdan Ivan la Digi24.

