TikTok a eliminat subiectul „ambulanța neagră”, anunță CNA. Ce măsuri susține platforma că a luat, după cazul din Cluj

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat, joi, că subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe TikTok, după ce platforma a comunicat că a acționat conform solicitării Consiliului și a eliminat mesajele reclamate. De asemenea, TikTok spune că a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe.

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„Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă «ambulanța neagră» sau «salvarea neagră».

Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul «ambulanței care fură copii».

Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje.

Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe.

Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă.

Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, arată un comunicat CNA.

Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe, într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire. Procurorii cred că ea a aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii.

Editor : Alexandru Costea