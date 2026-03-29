Transport public modernizat în Capitală: 22 de troleibuze noi și modificări pe liniile 85 și 86

Bucureștenii pot călători, de luni, cu cele mai noi troleibuze Yutong U12, cu autonomie 100%, pe liniile 86, 93 și 97, a anunțat Primăria Capitalei. Noile vehicule permit circulația pe porțiuni fără rețea electrică și vin cu modificări în traseele liniilor 85 și 86.

„Sunt confortabile, încăpătoare, transportă 93 de pasageri simultan și pot circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică”, arată o postare de duminică pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Modificări în programul mijloacelor de transport

Cele 22 de noi troleibuze ne permit să optimizăm circulația pe două linii care traversează zone cu lucrări. Modificările intră în vigoare de luni, 30 martie:

Liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) va fi suspendată.

Linia 86 va funcţiona pe un traseu modificat, între „Cartier Pajura” și „Baicului”.

Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”, funcționând între terminalele „Arena Națională” și „Gara de Nord”.

Linia 86

Cele mai multe troleibuze noi (13 la număr) au fost introduse pe linia 86. Fiind cu autonomie, ele vor putea circula pe porțiuni de drum unde nu se pot conecta la rețeaua de curent, acolo unde au loc lucrări la magistrala 6 de metrou și modernizarea infrastructurii de tramvai.

Astfel, liniile navetă 685 și 686 nu mai sunt necesare, iar traseul liniei 86 vor fi reconfigurate astfel:

Sens spre „Baicului”: „Cartier Pajura” → Str. Dridu → Str. Pajurei → Bd. Bucureștii Noi → … → „Baicului”

Sens spre „Cartier Pajura”: „Baicului” → Bd. Gării Obor → … → „Cartier Pajura”

Linia 85

Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”. Legătura între „Arena Națională”, Strada Vatra Luminoasă și Piața Romană / Calea Griviței poate fi realizată prin transbordare la Școala Iancului, între liniile 85, 90 și 97.

Editor : Ana Petrescu