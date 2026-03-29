Transport public modernizat în Capitală: 22 de troleibuze noi și modificări pe liniile 85 și 86

Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
Modificări în programul mijloacelor de transport

Bucureștenii pot călători, de luni, cu cele mai noi troleibuze Yutong U12, cu autonomie 100%, pe liniile 86, 93 și 97, a anunțat Primăria Capitalei. Noile vehicule permit circulația pe porțiuni fără rețea electrică și vin cu modificări în traseele liniilor 85 și 86.

„Sunt confortabile, încăpătoare, transportă 93 de pasageri simultan și pot circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică”, arată o postare de duminică pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Cele 22 de noi troleibuze ne permit să optimizăm circulația pe două linii care traversează zone cu lucrări. Modificările intră în vigoare de luni, 30 martie:

  • Liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) va fi suspendată.
  • Linia 86 va funcţiona pe un traseu modificat, între „Cartier Pajura” și „Baicului”.
  • Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”, funcționând între terminalele „Arena Națională” și „Gara de Nord”.

Linia 86

Cele mai multe troleibuze noi (13 la număr) au fost introduse pe linia 86. Fiind cu autonomie, ele vor putea circula pe porțiuni de drum unde nu se pot conecta la rețeaua de curent, acolo unde au loc lucrări la magistrala 6 de metrou și modernizarea infrastructurii de tramvai.

Astfel, liniile navetă 685 și 686 nu mai sunt necesare, iar traseul liniei 86 vor fi reconfigurate astfel:

  • Sens spre „Baicului”: „Cartier Pajura” → Str. Dridu → Str. Pajurei → Bd. Bucureștii Noi → … → „Baicului”
  • Sens spre „Cartier Pajura”: „Baicului” → Bd. Gării Obor → … → „Cartier Pajura”

Linia 85

Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”. Legătura între „Arena Națională”, Strada Vatra Luminoasă și Piața Romană / Calea Griviței poate fi realizată prin transbordare la Școala Iancului, între liniile 85, 90 și 97.

Editor : Ana Petrescu

A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Digi Sport
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus...
Adevărul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse...
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
A crezut că e doar oboseală de la liceu, dar a fost la un pas de moarte. Povestea unei tinere care aproape...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Țara din Europa care va oferi concediu plătit pentru câini și pisici bolnave. Angajații vor putea lipsi legal...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”