Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen

Data publicării:
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 18 Jul 2023
Sursa foto: Profimedia Images

Trei cetățeni din Iran au fost depistați de oamenii legii pe aeroportul Henri Coandă în timp ce încercau să intre în spațiul Schengen folosind documente false. Bărbații au prezentat autorităților două cărți de identitate din Ungaria și una din Olanda.

„În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul - Turcia, trei persoane de sex masculin. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi una cu însemnele autorităţilor olandeze'', informează sâmbătă Poliţia de Frontieră.

Cei trei bărbați au ridicat suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentare, iar polițiștii au efectuat verificări suplimentare și au constat că acestea nu îndeplinesc condițiile de formă și fond ale unor acte autentice, fiind false. În timpul verificărilor, cei trei bărbați au declarat că sunt cetățeni iranieni și au vârste cuprinse între 23 și 24 de ani.

„Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au dispus măsura interzicerii intrării în spaţiul Schengen pentru cele trei persoane. Tinerii au fost înapoiaţi în aceeaşi zi de către compania transportatoare în direcţia Istanbul - Turcia”, arată Poliția de Frontieră.

Editor : A.R.

