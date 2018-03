Un bărbat, rămas fără picior în urma unui accident rutier, așteaptă de 9 ani să primească despăgubiri

9 ani de aşteptare şi suferinţă, de asta are parte un bărbat de 34 de ani din Ploieşti, care a rămas fără un picior în urma unui accident rutier. Tânărul ar fi trebuit să primească despăgubiri atât de la cel vinovat, cât şi de la compania acestuia de asigurări. Dar până acum nu a văzut niciun ban. Călăul său spune că nu are de unde să plătească, iar firma de asigurări a intrat în faliment. Îngropat în datorii, tânărului îi este ruşine să iasă din casă şi să le mai ceară ajutorul vecinilor. Singurul sprijin pe care îl are este mama lui, care câştigă o mie de lei pe lună.

„Nu scap niciodată, chiar dacă mă operez şi îmi taie din picior, deci nu voi scăpa niciodată. E pur și simplu un plastic pe piele și eu mergând se freacă piciorul și automat îmi face necroză”, afirmă Adrian Pușca.

Pentru Adrian Puşca, viaţa a luat o turnură nefastă în urmă cu exact 9 ani. Muncea pe-atunci în Italia, dar într-o scurtă vizită acasă s-a întâmplat nenorocirea. Traversa, când un scuter nu i-a acordat prioritate şi l-a lovit în plin. Medicii nu au avut de ales şi i-au amputat un picior. Bărbatul de pe scuter şi-a recunoscut vina şi a fost de acord să plătească daune morale, doar că de la vorbă la faptă.

„218 milioane. Nu am văzut niciun leu din această sumă”, adaugă Adrian Puşca, victimă.

Nici firma de asigurări a celui vinovat de producerea accidentului nu s-a achitat de obligaţii. Carpatica Asig a intrat în faliment înainte ca dosarul lui Adrian Puşca să fie soluţionat. Sătul să tot aştepte, a dat compania de asigurări în judecată.

„Am câştigat prin instanţă irevocabilă o sumă contravaloarea unei proteze, în valoare de 63.510 euro”, afirmă Adrian Puşca.

Pentru că avea nevoie urgentă de proteze, bărbatul a investit toţi banii pe care îi strânsese în trei dispozitive, în valoare de o mie de euro, pe care ulterior i-a recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. Numai că atunci când a cerut Fondului de Garantare a Asiguraţilor să îi achite suma stabilită de instanţă, a aflat că nu va mai primi niciun leu devreme ce Casa de Asigurări de Sănătate i-a decontat trei proteze.

„Cei de la fondurile de garantare mi-au spus, de câte ori am fost acolo: Aşteaptă! Şi le-am spus sănătatea mea nu poate să aştepte. I-am executat şi pe ei silit, executare din care rezultă că ei şi-au dat acordul să-mi plătească în termen de 90 de zile şi a trecut aproape jumătate de an”, precizează victima.

Fără bani de proteze, tot aşteptând dreptatea, omul a ajuns la fundul sacului.

„În momentul acesta, am numai datorii, merg pe afară, dă-mi 10, 50 de lei, că ţi-i dau, dar până la urmă, lumea spune băi nu pot să îți mai dau că nici pe aia pe care ți i-am dat până acum nu i-am primit ”, spune Adrian Puşca, victima.

În zadar a încercat să-şi găsească de lucru. Noroc cu mama, care-l ajută cum poate.

„Acum lucrez la o brutărie de pâine, am 55 de ani în mai, îl ajut cu greu din 1.150 lei. 1.800 de RON avem amândoi, căldură, ape, gaze, nu ne ajunge nici să trăim de azi pe mâine şi medicamentele pe care le luăm și pentru mine şi pentru el... e strigător la cer”, a declarat Elena Puşca, mama tânărului.

Reprezentanţii Fondului de Garantare a Asiguraţilor spun că de la dosar lipsesc unele acte.

„Dosarul este analizat, sunt 3 direcţii care analizează: tehnic, juridic şi economic. Fiecare direcţie poate solicita un anumit document. Sunt documente referitoare la caz, în mod evident, legat de costurile protezei, raportându-ne la decizia instanţei”, spune Costin Anghel, Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Conducerea Fondului promite că imediat ce va primi restul actelor situaţia va fi deblocată.