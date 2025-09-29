Un srilankez rănit în explozia din 1 septembrie, de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a murit la spital din cauza rănilor
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit la spital. Bărbatul era din Sri Lanka şi avea 48 de ani. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a anunţat, luni, că muncitorul rănit în explozia produsă la un buncăr de sortare a materialelor de la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara, scrie News.ro.
IPJ a precizat că, în urma decesului muncitorului, se fac cercetări pentru ucidere din culpă.
Bărbatul era din Sri Lanka, avea 48 de ani şi a fost unul dintre cei patru muncitori surprinşi de suflul exploziei produse în 1 septembrie la fabrica din Şebeş.