Live TV

Un srilankez rănit în explozia din 1 septembrie, de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a murit la spital din cauza rănilor

Data publicării:
explozie sebes 1 septembrie
Explozia de la Sebeș din 1 septembrie 2025 Foto: Captură video

Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit la spital. Bărbatul era din Sri Lanka şi avea 48 de ani. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a anunţat, luni, că muncitorul rănit în explozia produsă la un buncăr de sortare a materialelor de la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara, scrie News.ro.

IPJ a precizat că, în urma decesului muncitorului, se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Bărbatul era din Sri Lanka, avea 48 de ani şi a fost unul dintre cei patru muncitori surprinşi de suflul exploziei produse în 1 septembrie la fabrica din Şebeş.

Pompieri din trei judeţe – Alba, Sibiu şi Mureş – au intervenit pentru stingerea incendiului. Deflagraţia a fost atât de puternică încât o coloană de flăcări şi fum a fost văzută de la distanţe mari, în momentul în care s-a produs.

 

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
gbhfgvb zvgf
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona...
bancnote lei si o factura
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
Ultimele știri
Donald Trump insistă cu aplicarea unei taxe de 100% filmelor străine. „Industria noastră cinematografică a fost furată”
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea
Premierul francez Sebastien Lecornu este acuzat de sindicaliști că și-a inventat masterul în drept. Cum se apără oficialul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie nor
O explozie puternică a avut loc lângă Palatul Regal din Oslo
accident trotineta
Băiatul de 13 ani din Sibiu, care se afla în comă după o căzătură cu trotineta, a murit la spital
Dronă Harkov
Momentul în care o dronă rusească lovește o universitate din Harkov
rus imputit
Cine este proprietarul navei care a dus la explozia devastatoare din Beirut de acum cinci ani. Bărbatul a fost arestat în Sofia
cale ferata russia
Doi ofițeri ai Gărzii naționale ruse au murit după explozia unui dispozitiv pe o cale ferată din regiunea Oriol
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu