Cardurile sociale pentru alimente vor fi acordate și în 2025, dar doar în două tranșe – în septembrie și decembrie –, fiecare de câte 125 de lei. Ministrul Fondurilor Europene a explicat, la interviurile Digi24.ro, că întârzierile au apărut din cauza legislației care nu permitea reîncărcarea cardurilor existente, obligând statul să emită unele noi. Dragoș Pîslaru a mai subliniat că valoare acestora este mică pentru că în anii trecuți s-au oferit prea multe ajutoare, iar bugetul s-a consumat.

„Problema pe care am găsit-o este că, în 2024, au fost făcute niște cheltuieli foarte mari pe zona socială – s-au distribuit foarte mulți bani. Nu stau să comentez de ce și în ce fel. Ceea ce este important acum este că am nevoie de aprobarea unei ordonanțe de urgență, ca să recreez cadrul pentru acest program, pe sumele pe care le realocăm, astfel încât să le putem oferi în anul 2025.

Cardurile trebuiau acordate de două ori pe an – o dată vara și o dată în decembrie. Acum aveam ca asumare septembrie și decembrie. Ordonanța de urgență este într-o fază înaintată și sper să intre chiar săptămâna asta, dacă nu săptămâna viitoare. Discutăm de sume extrem de mici, cum ar fi 125 de lei – una dintre tranșe –, care, chiar dacă sunt foarte mici, sunt importante pentru cei care au probleme să-și plătească facturile de la o lună la alta sau să-și acopere cheltuielile de bază”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul susține că, pe actuala lege, vechile carduri nu pot fi reîncărcate, iar pentru a acorda tranșele de bani din acest an ar fi fost nevoie de emiterea unor noi carduri, ceea ce ar fi îngreunat înregul proces cu 2-3 luni.

„M-a scos din sărite, nu avea sens”

„Am descoperit că suntem blocați pe cadrul normativ, pentru că au fost date niște prevederi în trecut care condiționau lucrurile fără sens. De exemplu, exista o prevedere care spunea că acele carduri deja emise – discutăm de 1.400.000 de oameni – nu pot fi reîncărcate. Și asta pe mine m-a scos din sărite, pentru că am zis: n-are sens.

Procesul de a distribui 1.400.000 de carduri noi, să le emit și să le trimit prin Poșta Română în teritoriu, durează între 2 și 3 luni. Practic, eu aș fi gata să încarc cardurile acum, dar ar trebui să aștept după aceea ca Poșta să le distribuie.

Și atunci am spus clar: nu se poate așa ceva. Dacă oamenii au cardurile și le-au folosit până acum, ar fi normal să existe o bază legală prin care să le pot reîncărca. Asta este motivul pentru care am nevoie de ordonanță”, a mai explicat acesta.

Citește și: Scandalul Boloș-Ciolacu. Ministrul Fondurilor UE: „S-a aruncat cu bani din elicopter. Un dezastru. Comisia Europeană nu avea încredere”