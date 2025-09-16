Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova

Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii țării noastre, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc.

Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți au numit Republica Moldova drept „cea mai bună prietenă” a României, mult peste Franța (13%) și Statele Unite (11%).

Întrebați dacă Republica Moldova ar trebui să se unească, la un moment dat, cu România, 47% dintre români au răspuns afirmativ. 46% resping ideea, iar 7% nu au o opinie clară. Procentajele arată astfel că societatea rămâne divizată în privința acestui subiect, dar cu o bază solidă de susținere pentru unire.

sursa foto: Avangarde

În ceea ce privește clasamentul „prietenilor României”, după Republica Moldova, românii indică Franța și Statele Unite ca fiind parteneri importanți. Germania se află la 5%, iar alte state europene precum Italia, Bulgaria și Spania sunt menționate de un număr redus de respondenți. Rusia, în schimb, figurează cu un procent de doar 2% și se află pe ultimul loc în clasament.

sursa foto: Avangarde

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România, prin interviuri telefonice (CATI). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : M.I.