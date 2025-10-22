Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul privat din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni o femeie a murit după ce a născut. Potrivit unor surse Digi24, deși spitalul functionează din 2019, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de patru ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții. Ministerul a sesizat Parchetul General și DNA. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunţat că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, a anunţat ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.

În urma verificărilor realizate de Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al ministrului Sănătății, au apărut suspiciuni privind posibile fapte de natură penală atât în cadrul acestui spital, cât și în ceea ce privește activitatea DSP Constanța.

În documentele de la Primăria Constanța, unitatea figurează din 2019 ca hotel, iar transformarea oficială în spital a avut loc abia în 2023. Inspectorii au descoperit produse biocide expirate încă de anul trecut, care erau totuși utilizate.

De asemenea, sângele era depozitat în frigidere de uz casnic, în condiții necorespunzătoare, iar în ciuda acestor nereguli, DSP Constanța a emis autorizația sanitară de funcționare fără să verifice destinația reală a clădirii și activitatea desfășurată acolo.

La momentul controlului, secția de obstetrică-ginecologie era închisă, deși în documentele DSP apărea ca fiind funcțională.

Spitalul ar fi funcționat cu sprijinul sau complicitatea reprezentanților DSP. Numele celor care au condus instituția de-a lungul acestor ani au fost transmise către DNA, printre acestea aflându-se și un fost director al DSP Constanța, care a ocupat și funcția de șef al Corpului de Control din Ministerul Sănătății.

Rogobete: „Am găsit avize emise «din pix»”

„Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. O tânără mămică a murit într-un loc în care viaţa şi încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris pe Facebook ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete anunţă că nu va rămâne impasibil.

„Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg şi acţionez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a mai transmis ministrul.

Ministrul Sănătății va prezenta concluziile Raportului Corpului de Control

Miercuri, la ora 14:30, Rogobete anunţă că va prezenta public concluziile.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Sancţiunea a fost dată întrucât unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecţiilor nosocomiale.

Spitalul are autorizaţie de la DSP, are o structură funcţională aprobată de MS pentru 60 de paturi (inclusiv 3 de ATI) şi are autorizaţie pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

În ceea ce priveşte activitatea medicală şi conduita terapeutică în cazul femeii, se va pronunţa Colegiul Medicilor.

Editor : C.S.