Trupa rock U2, cantautorul britanic Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat videoclipul noii lor piese „Yours Eternally”. Piesa face parte din noul EP al trupei U2, Days Of Ash.

O caracteristică unică a EP-ului este că fiecare piesă este dedicată unei persoane anume.

Povestea piesei

„Yours Eternally” a fost scrisă de vocalistul trupei U2, Bono, și de The Edge, după ce i-au cunoscut pe Taras Topolia și trupa Antitila în timpul unor concerte comune la Kiev și Londra.

Ulterior, U2 i-a invitat pe prietenul lor Ed Sheeran, precum și pe Taras Topolia, să se alăture înregistrării în studio.

Videoclipul cu versurile prezintă toți membrii Antitila, alături de colegii lor militari și civili ucraineni, care continuă să dea dovadă de o reziliență și un spirit remarcabile în al patrulea an al războiului pe scară largă.

Piesa a fost creată în mod deliberat cu un ton major, înălțător, iar versurile sale reprezintă o scrisoare de la un soldat ucrainean, încurajând oamenii să rămână optimisti, să-și atingă obiectivele, să lupte și să stea umăr la umăr cu camarazii, în ciuda tuturor greutăților.

Producția de studio a piesei „Yours Eternally” a fost realizată de renumitul producător irlandez Jacknife Lee, nominalizat și câștigător al mai multor premii Grammy.

Personalitate

Bono a comentat că, atunci când s-au întâlnit pentru prima dată, în ciuda tuturor ororilor pe care le trăiau zilnic ucrainenii, Taras și prietenii săi nu și-au pierdut niciodată spiritul. El a remarcat umorul lor negru și caracterul îndrăzneț, pe care le-a descris ca fiind genul de forță de personalitate care provoacă vremurile în care trăim.

Bono a spus că acest spirit este ceea ce au încercat să surprindă în „Yours Eternally”, descriind piesa ca un mesaj de pe linia frontului, în care un soldat le spune prietenilor să trăiască cu curaj, să viseze, să stea treji până târziu și le promite că se va alătura lor în curând.

Ce spune solistul trupei Antitila

Taras Topolia, solistul trupei Antitila, și-a amintit că Bono l-a întrebat odată ce cuvânt ar putea exprima caracterul ucrainean. El a răspuns fără ezitare: „Libertate”. Mai târziu, Bono i-a trimis o demo a piesei „Yours Eternally” și i-a spus că simte că această piesă este necesară pentru toată lumea în ziua de azi.

Topolia a descris momentul în care a auzit refrenul, care conținea singurul cuvânt ucrainean Libertate cântat de Bono, The Edge și Ed Sheeran, și a spus că i s-a făcut pielea de găină. Când Bono a remarcat că melodia avea nevoie de vocea lui Topolia, el și echipa sa au înregistrat-o în studio, în ciuda întreruperilor de curent, alertelor aeriene și altor provocări, rezultând o melodie colaborativă care unește valori comune.

