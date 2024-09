Un american, surprins de viața din România: „Frate, am învățat că SUA sunt doar o țară din lumea a treia, disimulată!”

Un turist american a rămas atât de surprins de realitatea din țara noastră, cu care s-a întâlnit vizitând Timișoara, încât a simțit nevoia să le recomande conaționalilor săi să vină să viziteze România.

Ajuns pe plaiurile noastre, americanul se declară nedumerit în legătură cu faptul că prea puțini dintre compatrioții săi vizitează România și, sperând să le stimuleze curiozitatea și interesul în legătură cu țara noastră, le oferă câteva exemple cât se poate de elocvente despre modul în care se desfășoară viața într-un oraș obișnuit, Timișoara.

”Priviți, își lasă mesele și scaunele afară și nimeni nu le fură!”

”Americanii nu vin în această țară și nu înțeleg de ce! Mă aflu în centrul orașului, cu nimeni altcineva în jur. Priviți acest loc, nici țipenie de om!

Mă aflu într-un oraș obișnuit din România și priviți în jur, localurile din zonă își lasă mesele și scaunele afară, peste noapte, și nimeni nu le fură!

Dacă eram în Statele Unite și îți lăsai mesele peste noapte afară fără să fie legate cu un lanț masiv, erau furate și nu le mai vedeai niciodată! Și priviți, aici toate localurile o fac!

Asta nu are cum să fie adevărat! Au un McDonalds ”drive thru”, dar e unul pentru picioarele tale! Doar te duci la geamul ăsta și faci comanda, nici măcar nu ai nevoie de o mașină ca să faci asta!

”E chiar și un pian. De ce nu-l fură nimeni?”

Și pe asta chiar n-o s-o credeți! Nu numai că-și lasă mesele și scaunele afară, peste noapte, nesupravegheate, dar lasă chiar și un pian! E un pian adevărat! Nu e asigurat cu un lanț sau nimic altceva! Cred că valorează zeci de mii în bani românești. De ce nu-l fură nimeni?

Poate de vină e mentalitatea mea, tipică New York-ului, dar, acolo cineva l-ar fi furat la doar un minut după ce-ar fi fost lăsat fără supraveghere.

O să spun asta: trebuie să începem să venim în România!”, spune turistul american, în clipul video postat pe X, cu titlul - ”Bro learning US is actually just a 3rd world country playing dress up” (”Frate, am învățat că SUA sunt doar o țară din lumea a treia, disimulată” - N.R.).

Reacția conaționalilor săi nu s-a lăsat prea mult așteptată, care au apreciat în comentariile lor siguranța vieții din România, în antiteză cu ceea ce se petrece în multe dintre cartierele orașelor americane, acest aspect fiind și un important capitol de dezbatere publică abordat în campania electorală de cei doi candidați la președinție, Donald Trump și Kamala Harris.

