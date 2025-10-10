Live TV

Video Un bărbat a turnat benzină peste mașină și a amenințat că îi dă foc. Incidentul a fost surprins într-o benzinărie din Timișoara

Scene periculoase au avut loc într-o benzinărie din zona Gării de Nord din Timișoara, unde un bărbat de 43 de ani a turnat carburant peste mașină și a amenințat că o incendiază. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere și observat rapid de angajați, care au intervenit înainte ca situația să escaladeze.

În imagini se vede cum bărbatul parchează autoturismul, deschide portiera din spate și începe să toarne benzină peste mașină. În acel moment, agenții de pază au sesizat pericolul, iar angajații au oprit imediat alimentarea cu carburant și au sunat la 112.

Până la sosirea echipajelor, personalul benzinăriei a reușit să-l oprească pe bărbat înainte ca acesta să aprindă focul. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, bărbatul era agitat și se afla sub influența alcoolului.

El a fost imobilizat de polițiști și dus la audieri, iar în acest moment se află în custodia autorităților. Urmează ca procurorii să decidă dacă va fi reținut pentru 24 de ore.

Incidentul vine la doar o lună după un caz similar petrecut tot în județul Timiș, când un alt bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat.

