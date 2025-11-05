Live TV

Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei

girofarul unei masini de politie
Foto: Shutterstock

Primarul comunei Fizeșu-Gherlii din județul Cluj, Vasile Ioan Lup, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de delapidare. Ancheta procurorilor arată că edilul a luat acasă un televizor și un laptop cumpărate din fondurile primăriei, dispozitive care nu au fost folosite în scop instituțional, potrivit News.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla anunţă, miercuri, într-un comunicat de presă, că au fost făcute trei percheziţii domiciliare – una la sediul Primăriei comunei Fizeşu-Gherlii şi două la locuinţele deţinute de primarul Vasile Ioan Lup.

„Prin ordonanţa organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reţinerea suspectului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 295 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, în baza probelor administrate în cadrul anchetei penale, au rezultat indicii referitoare la faptul că primarul, în perioada 2022–2024, „şi-a însuşit pentru sine produse electronice furnizate de către Orange România S.A., constând într-un televizor marca LG Smart TV 4K şi un laptop HP 255 G8, în valoare de 5.157 de lei”.

Acestea proveneau, potrivit anchetei, „din subvenţii ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate şi achitate de către U.A.T. Fizeşu-Gherlii, prin primar, fără ca produsele şi serviciile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituţional”.

Potrivit presei locale, Vasile Lup (PNL) a câştigat, în 2024, al treilea mandat de primar al comunei Fizeşu-Gherlii, cu aproape 63% dintre voturi.

