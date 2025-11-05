Live TV

Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)

Data publicării:
Unul din şapte români a planificat cheltuirea a peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025, 60% mai mult decât acum doi ani. Electrocasnicele mici, hainele, televizoarele şi telefoanele sunt în topul preferinţelor.

Black Friday se menţine printre cele mai cunoscute evenimente din România, cu o cotă de popularitate şi notorietate de peste 90%, arată studiul Kantar România. Dintre cei care sunt familiarizaţi cu acest eveniment de shopping, mai mult de jumătate au declarat că şi-au planificat achiziţii la ediţia din acest an.

Interesul se menține

„Chiar dacă presiunile economice rămân ridicate, vedem că interesul pentru Black Friday se menţine la cote importante, iar încrederea în eveniment rămâne la un nivel constant, circa 30% dintre respondenţi având încredere multă şi foarte multă în el. Iar cei din segmentul de vârstă 18-24 de ani, specific generaţiei Z, manifestă cel mai ridicat nivel al încrederii, la o cotă de 50,4%. Pentru mulţi români acesta reprezintă în continuare momentul-cheie al anului pentru achiziţii importante”, spun realizatorii studiului.

Potrivit sursei citate, unul din trei potenţiali cumpărători de Black Friday vrea să cheltuiască mai mult de 3.000 de lei. Totodată, un respondent din şapte se gândeşte la cumpărături de peste 5.000 de lei, numărul acesta fiind în creştere cu 60,4% faţă de 2023.

Bărbații, mai numeroși decât femeile

În acest context, bărbaţii care au planificat un buget de peste 5.000 de lei sunt de aproape trei ori mai numeroşi decât femeile care au planificat acelaşi lucru.

În ceea ce priveşte categoriile de produse pe care românii le vizează la ediţia din 2025 de Black Friday, pe primul loc de află electrocasnicele mici (39,2%), interesul fiind cel mai ridicat în rândul femeilor, aproape jumătate dintre ele avându-le pe listă. Televizioarele sunt pe locul doi în topul preferinţelor (29,5%), urmate de haine (28%), telefoane mobile (23%), maşini de spălat (17,1%), frigidere (16,1%) şi încălţăminte (13,5%).

În top 10 se regăseşte şi categoria cosmeticelor, care este şi pe lista de anul acesta, în special pe cea a tinerilor (18-24 de ani) cu 18%, a femeilor şi a celor din Bucureşti cu 14% în ambele cazuri.

Studiul a fost realizat în perioada 15-21 octombrie 2025, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 2.002 respondenţi, cu vârste între 18 şi 65 de ani, interviurile fiind realizate prin metoda CATI, cu marja de eroare maximă admisă la nivel total de 2,2%, pentru un nivel de încredere de 95%.

