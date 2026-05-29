Medvedev amenință după ce o dronă rusă a lovit un bloc în Galați: „Acest lucru se va întâmpla în continuare”

Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a vorbit despre tragedia din Galați în urma căruia doi români au fost răniți după ce o dronă a lovit blocul în care trăiau aceștia. Liderul de la Moscova a amenințat că acest lucru se va repeta pentru că statele europene susțin Ucraina.

„Trebuie să ne dăm seama a cui dronă a căzut pe o casă din România, dar țărilor UE ar fi mai bine să se plângă despre acest subiect.

Statele europene sunt participante directe la războiul cu Rusia și nimeni nu contestă acest lucru… Așadar, să se pregătească: cest lucru se va întâmpla în continuare.

Este un război! Iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai ales în acele locuri unde sunt amplasate fabricile de drone pentru nevoile formațiunilor banderiste”, a scris acesta.

Amintim, o dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate. Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina.

