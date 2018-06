VIDEO. Membru USR care strângea semnături pentru „Fără penali în funcții publice”, ridicat de jandarmi

Un membru USR Sector 1 a fost ridicat de jandarmi pentru că, potrivit colegilor săi, i-a întrebat pe jandarmi de ce l-au luat pe sus pe un protestatar. Deputatul USR Cristian Ghinea a precizat că bărbatul strângea semnături pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice” de modificare a Constituției.

„Priviți poza asta. El e Anton Cupcea. Cel de jos, cu tricou #FărăPenali. Anton este colegul meu de la USR Sector 1. Anton este IT-ist, asociat la o firmă cu 40 de angajați. Anton plătește în fiecare lună câteva salarii de jandarmi. Anton stă în fiecare zi la Piața Victoriei și strânge semnături pentru www.farapenali.ro. Astă seară, Anton i-a întrebat pe jandarmi de ce l-au luat pe un tip pe sus. Nu s-a dat suficient de rapid la o parte din calea lor. A ajuns în dubă, cu un picior julit și tricoul sfâșiat. A venit apoi în piață supărat că a auzit soția la TV că are ochiul vânăt, ceea ce nu era adevărat. ”Să vezi ce îmi face acasă”... Anton ar putea foarte bine să își vadă de firmă, în coconul lui upper middle class. Dar el e un viteaz, ceva de speriat. Și știe că nu putem trăi bine în bula noastră, când țara se duce de râpă”, afirmă deputatul Cristian Ghinea, într-un mesaj pe Facebook.

„Anton Cupcea e unul dintre eroii mei, membri USR care arată că politica e altfel. Astă seară l-au umilit jandarmii pentru că pot. Știi ce ar fi aiurea? Ca efortul lui Anton să nu dea roade. În toate județele, usr-iștii sunt hărțuiți de stat, ăsta neparalel. Doi usr-iști pe stradă sunt deja manifestație și trebuie să aducă acte că au voie. S-a ajuns la un nivel al absurdului putinist. Pe lângă asta, legea privind strângerea de semnături este odios de complicată. Și nu mai avem mult timp. Nu am luat în calcul că statul ne va hărțui la acest nivel. Nu am crezut că libertatea poate fi suprimată atât de rapid, atât de stupid, atât de brutal. De aceea, vă cer ajutorul. Pentru Anton și pentru toți eroii mei: mergeți pe www.farapenali.ro, printați liste, cereți semnături de la vecini și colegi, aduceți-le la adresele de acolo. E un efort mic. Nu vom rezista decât împreună. Și dacă nu, țara asta va deveni prea mică și prea sufocantă pentru orice bulă, oricât de mult am fugi”, adaugă deputatul USR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Modificarea codului de procedură penală i-a scos pe români în stradă. Zeci de mii oameni au demonstrat, miercuri, în toată ţara, faţă de ceea ce ei spun că ar fi o încercare a majorităţii politice de a-i proteja pe infractori.

Opt persoane, printre care și Paul Arne Wagner, un jurnalist german stabilit de doi ani în România, au fost ridicate de jandarmi şi duse la Poliţie, pe motiv că au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor.

Citiți și VIDEO. Momentul în care jurnalistul german este săltat de forțele speciale ale Jandarmeriei