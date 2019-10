VIDEO. Reacția Gabrielei Firea, când a fost rugată să citească postarea controversată căreia i-a dat share pe Facebook

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că nu regretă decizia de a distribui o postare cu un limbaj controversat pe Facebook, motivând că a dat share pe contul ei personal de Facebook și că a fost de acord cu „fondul problemei”. În momentul în care a fost rugată de jurnalistul Florin Negruțiu să citească postarea controversată, Gabriela Firea a închis telefonul.

„Nu am făcut nimic altceva decât să dau acel share care, dincolo de limbajul potrivit Facebook-ului, pentru că nimeni nu s-a simțit lezat și supărat când alte persoane au scris într-un anumit limbaj de Facebook nu s-a indignat – am fost de acord nu neapărat cu acele cuvinte, ci cu fondul problemei. Și anume că opinia publică este manipulată, este mințită prin omisiune, spunându-se că se construiește o clădire lângă un spital exclusiv din fonduri private, lucru lăudabil, și nu am jignit niciodată donatorii”, a spu Gabriela Firea la Digi24.

„Am spus că este normal ca adevărul să iasă la iveală și să se știe că și Primăria Capitalei are o contribuție la realizarea acestui proiect. Dacă acest adevăr ustură atât de tare, mergem în instanță”, a adăugat ea, în condițiile în care fondatoarele asociației Dăruiește Viața, care construiesc de la zero primul spital oncologic pentru copii, au spus că o vor da în judecată.

Întrebată dacă oamenii s-au simțit jigniți de cuvintele controversate din postare, Firea a răspuns: „S-au simțit jigniți doar cei care au vrut să-mi facă mie rău ca om politic și ca primar general, pentru că eu nu am adus nicio jignire niciunei persoane”.

Edilul a contrazis fondatoarele Dăruiește Viața, care spuneau că terenul pe care se construiește spitalul nu aparține primăriei, ci statului, spunând că acel teren a fost transferat în 2003 la Primăria București. „Nu am vrut altceva decât să se afle adevărul, pentru că se spune tot timpul că primarii nu fac, miniștrii nu fac, doar acest ONG face”, a spus ea.

Rugată să citească mesajul pe care l-a distribuit săptămâna trecută, Gabriela Firea a spus: „Dacă vreți să faceți analiza pe text a tuturor postărilor pe Facebook, că invit să începem cu cele care îmi sunt mie adresate și cuvintele care se referă la persoana mea, atât publică, cât și privată, de către acești influenceri care susțin că numai acest ONG, singurul din România face lucruri minunate – repet, face lucruri minunate și în acest sens am invitat acest ONG vineri la Primăria Capitalei, să ne spună în ce sens putem contribui la dinamizarea acestui proiect, iar el să fie fezabil”.

Jurnalistul Florin Negruțiu, care a intervenit în discuție, a întrebat-o pe Gabriela Firea dacă îi pare rău că a dat share acelei postări.

„Îmi pare rău de scandalul care a ieșit, dar nu îmi pare rău că am susținut o idee corectă”, a spus ea.

„Care este integritatea acestor oameni, care se laudă cu donațiile unor persoane private, fizice și juridice? Bravo lor că au făcut aceste donații, asta nu înseamnă că este motiv de campanie. Nu mi se pare corect sa fiu pusă la colț pentru că am spus adevărul, care este contribuția fiecăruia la un proiect sau altul?”, a continuat ea.

Firea a continuat spunând că la șase zile de la distribuirea acelei postări, a apărut „o adevărată gherilă pe Facebook” împotriva sa.

Când a fost rugată din nou de Florin Negruțiu să citească textul postării, Gabriela Firea a închis telefonul.

Scandalul a pornit de la un share pe care Gabriela Firea l-a dat pe contul personal de Facebook unei postări controversate a creatoarei de modă Dana Budeanu, fapt criticat aspru de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Dăruiește Viața.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Invitată la Jurnalul de seară de la Digi24, Firea a spus că în spatele celor două s-ar afla fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, pe care l-a acuzat că „își face campanie electorală pentru alegerile locale de la anul transmițând informații parțiale, ca să nu spun eronate”.

Firea a mai spus că și ea, ca primar general, are o contribuție la acest spital construit din fonduri private, pentru că este ridicat pe un teren al Primăriei care ar valora un milion de euro.

Invitate la Digi24, Gheorghiu și Uscatu au spus că terenul nu este al Primăriei Capitalei, ci al statului român.

În replică, Firea a spus că are documente care demonstrează că terenul a trecut în proprietatea primăriei în 2003.

Vlad Voiculescu a spus, la Digi24, că primarul general al Capitalei vede „o conspirație” și nu poate înțelege că nu există un interes ascuns în ceea ce privește construirea acestui spital. „Cu siguranță trebuie să fie cineva în spatele oricărei inițiative bune și trebuie să fie niște interese necurate acolo”, a ironizat-o el pe Firea.

Atât fondatoarele asociației Dăruiește Viața, cât și Vlad Voiculescu, au anunțat că o vor da în judecată pe Gabriela Firea.