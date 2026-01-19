Live TV

Bogdan Ivan: „România are suficientă energie și gaze, suntem pregătiți pentru gerul din această perioadă”

bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Consumul de gaze, în creștere cu 14,5% Defecțiune punctuală în Suceava

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat luni, 19 ianuarie, după convocarea Comandamentului Energetic Național, că România nu se confruntă cu riscuri de lipsă de energie și a subliniat că țara dispune de suficiente gaze și electricitate pentru a face față perioadei geroase.

Potrivit acestuia, sistemul este susținut de un mix echilibrat: Hidroelectrica se află „într-o stare foarte bună”, producția din eolian ajunge la aproximativ 1.000 MW, iar Complexul Energetic Oltenia produce, la capacitate maximă, energie pe cărbune.

În paralel, România menține un deficit de circa 1.200 MW, acoperit prin importuri, nivel considerat controlabil.

Ministrul a precizat că toate companiile din sector sunt mobilizate atât în dispecerate, cât și în teren, pentru a preveni eventuale sincope cauzate de vreme.

Consumul de gaze, în creștere cu 14,5%

Valul de frig a dus la o creștere accentuată a consumului de gaze naturale. „Am atins pragul psihologic de 60 de milioane de metri cubi pe zi”, a mai spus ministrul, arătând că nivelul este cu 14,5% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această creștere impune o sincronizare permanentă între extracția din depozite, producția internă și importuri, pentru menținerea echilibrului în sistem.

În prezent, gradul de umplere al depozitelor de gaze este de 59%, cu 10% peste media Uniunii Europene.

Acesta a ținut să reamintească faptul că decizia de a umple depozitele în proporție de 100% încă din vară „s-a dovedit inspirată”.

Ministrul a transmis că România este pregătită și din perspectiva rezervelor de cărbune, întrucât „minerii din Valea Jiului și de la CE Oltenia au extras aproximativ 25.000 de tone pe zi, deși au lucrat în condiții de minus 15 grade”.

Termocentrala Paroșeni rămâne în funcțiune pentru a susține producția de energie electrică în această perioadă critic, a transmis acesta. 

Defecțiune punctuală în Suceava

Singurul incident raportat până acum a avut loc în județul Suceava, unde o defecțiune a lăsat fără alimentare aproximativ 700 de consumatori din patru localități.

Echipele intervin pentru reconectarea rapidă a acestora, a mai spus ministrul, dând totodată asigurări că sistemul energetic național este pregătit să funcționeze la parametri maximi până miercuri, când este estimată încheierea episodului de ger sever.

„Suntem cu aproximativ 170 de milioane de metri cubi de gaze în depozite peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Suntem pregătiți pentru orice situație”, a concluzionat ministrul Energiei. 

