Cum a folosit Iranul Strâmtoarea Ormuz pentru a restricționa transportul de petrol și gaze: China, cel mai mare cumpărător de țiței

Piețele mondiale ale petrolului au înregistrat săptămâna aceasta unele dintre cele mai mari fluctuații de preț din istorie, după ce războiul SUA-Israel cu Iranul a restricționat fluxul de țiței din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz, relatează The Guardian.

Strâmtoarea îngustă din sudul Iranului este una dintre cele mai importante artere comerciale din lume, prin care o cincime din petrolul și gazul transportat pe mare la nivel mondial este transportat de la instalațiile de producție și rafinăriile din Golf către cumpărători din întreaga lume.

Strâmtoarea transportă puțin peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi, fiind cea mai aglomerată rută petrolieră după strâmtoarea Malacca dintre Malaysia și Indonezia. Este, de asemenea, cea mai importantă rută comercială pentru transportul de gaze naturale lichefiate (GNL), transportate cu tancuri.

Dar, spre deosebire de coridorul Malacca – prin care se transportă aproximativ 23,2 milioane de barili pe zi către cumpărătorii din China, Japonia și Coreea de Sud – strâmtoarea Hormuz este mult mai dificil de ocolit, ceea ce o face cel mai important punct de blocaj din sistemul energetic global.

Strâmtoarea Ormuz, infografie Al Jazeera

Calea navigabilă se află între Iran și Oman, la sud, îngustându-se până la doar 33 de kilometri lățime în punctul său cel mai îngust. Prin această trecere trebuie să treacă țițeiul și produsele petroliere provenite de la rafinăriile și instalațiile de producție ale celor mai mari state petroliere din lume pentru a ajunge pe piața globală.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alți producători din Golf au construit conducte care pot ocoli strâmtoarea, dar aceste rute pot transporta doar o parte din capacitatea de export a regiunii.

Iranul și-a transformat poziția geografică într-o armă ca răspuns la atacurile SUA-Israel. Sute de petroliere care sperau să traverseze strâmtoarea au fost nevoite să se oprească după ce Garda Revoluționară Islamică a amenințat că va „incendia” orice navă care va folosi ruta comercială, descurajându-i astfel pe toți, cu excepția celor mai imprudenți.

Întreruperea traficului a dus la creșterea prețurilor combustibililor fosili, iar temerile legate de aprovizionare au fost agravate de atacurile asupra infrasructurii cheie de petrol și gaze din regiune, care amenință să perturbe și mai mult aprovizionarea, chiar dacă tancurile petroliere vor putea relua rutele prin strâmtoare.

Cel puțin cinci obiective energetice din Teheran și din împrejurimi au fost vizate de atacuri aeriene, provocând scene „apocaliptice” în capitala iraniană. Infrastructura petrolieră importantă din Arabia Saudită și Qatar a fost, de asemenea, afectată.

Între timp, instalațiile de stocare a petrolului din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit ating limitele capacității, ceea ce înseamnă că marile câmpuri petroliere ar putea fi închise dacă țițeiul nu poate fi exportat pe piața mondială prin strâmtoarea Hormuz.

Ministrul Energiei din Qatar a prevăzut că, dacă perturbările din Hormuz vor continua, toți exportatorii de energie din Golf vor fi nevoiți să oprească producția în câteva săptămâni – amânând orice reluare a activităților în cazul redeschiderii strâmtorii – iar prețul petrolului ar putea crește până la 150 de dolari pe baril.

Cel mai mare cumpărător de țiței care traversează strâmtoarea este China, care a importat cel puțin 5,4 milioane de barili de țiței pe zi cu ajutorul tancurilor petroliere care au traversat canalul anul trecut, potrivit Vortexa. Acestea au inclus volume record de țiței iranian sancționat, care au înregistrat o medie de 1,38 milioane de barili pe zi anul trecut.

Deși China este cea mai expusă crizei energetice din Golf, este și cea mai pregătită. Pe lângă importurile record din Iran, observatorii pieței consideră că a importat volume record de țiței venezuelean înainte ca SUA să intervină în țara sud-americană în ianuarie.

În ansamblu, China a profitat de prețurile scăzute ale petrolului din ultimii ani pentru a strânge în liniște stocuri record de țiței, care se estimează că depășesc 1,2 miliarde de barili în depozitele sale terestre. Aceasta echivalează cu aproximativ trei-patru luni de rezerve. Deși China este și cel mai mare importator de gaze din Golf, ea depinde de această regiune pentru mai puțin de o treime din cererea sa totală de gaze. Celelalte surse de gaze includ Rusia și Australia.

Țările care depind cel mai mult de Orientul Mijlociu pentru importurile de gaze naturale includ Pakistanul, Bangladeshul și India, cea mai rapidă economie majoră din lume. Casa Albă a acceptat săptămâna trecută să renunțe temporar la sancțiunile sale pentru a permite Indiei să cumpere petrol rusesc blocat pe mare. În Bangladesh și Pakistan, miniștrii au luat măsuri drastice pentru a reduce consumul de energie electrică și combustibil al țărilor, închizând universitățile și pregătind politici de lucru la distanță.

Liderii țărilor G7 s-au reunit luni pentru a discuta planurile de inversare a creșterii accentuate a prețurilor globale la energie, după ce prețul de referință internațional al țițeiului Brent a urcat cu aproape o treime, atingând un maxim de 119,50 dolari pe baril. A fost pentru prima dată când prețurile de pe piață au depășit pragul psihologic cheie de 100 de dolari de la invazia Rusiei în Ucraina.

Cu toate acestea, până seara prețurile au început să scadă din nou după ce Donald Trump a sugerat că războiul SUA-Israel împotriva Iranului s-ar putea încheia „foarte curând”, iar miercuri acestea au scăzut sub 90 de dolari pe baril.

