Actrița Brigitte Bardot este în spital de 3 săptămâni. Vedeta în vârstă de 91 de ani ar fi fost internată într-un spital din Toulon și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală gravă, a cărei natură nu a fost precizată.

Surse citate de Reuters spun că actrița ar urma să fie externată peste câteva zile. Medicii spun, însă, că vedeta cinematografiei franceze se recuperează lent.

Anturajul său nu a făcut nicio declaraţie oficială, dar ziarele locale, printre care Nice-Matin şi La Dépêche du Midi, menţionează că starea sa de sănătate este considerată îngrijorătoare, deşi recuperarea sa pare să fie pe drumul cel bun.

Citește și: Brigitte Bardot este „devastată” de moartea lui Alain Delon și se declară tulburată de războiul dintre copiii lui

Bardot a avut probleme și în 2023, atunci când a fost spitalizată din cauza unei insuficiențe respiratorii.

La sfârşitul lunii septembrie, vedeta a semnat cartea „Mon BBcédaire”, în care proclama: „Libertatea înseamnă să fii tu însuţi, chiar şi când asta deranjează”. Cartea este prezentată de editura Fayard ca „o imersiune în personalitatea unei femei care şi-a marcat epoca prin independenţa, angajamentul şi îndrăzneala sa”.

Superstat al anilor '50-'60, Brigitte Bardot a renunțat la actorie în anii '70 și trăieşte acum retrasă din viaţa publică în Saint-Tropezși s-a dedicat apărării drepturilor animalelor.

Editor : Ana Petrescu