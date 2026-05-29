Exclusiv „Chiar vine rusul peste noi?” Prima reacție a primarului din Galați după ce o dronă a lovit un bloc cu 10 etaje din oraș

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat vineri dimineață, la Digi24, după ce o dronă a lovit un bloc din centrul orașului, că „România trebuie să intre într-o altă logică și să fie mai pregătită” pentru a face față acestor incidente. „Trebuie făcut ceva”, avertizează edilul. 

„Absolut regretabil din punct de vedere militar. (...) A fost o dronă mică. Într-adevăr, e făcută o gaură în în acoperișul blocului, exact deasupra apartamentului. Slabă Cerului, că a fost, a căzut efectiv deasupra holului. Imaginați-vă că dacă ar fi fost deasupra dormitorului, cel mai probabil cele două persoane de care vorbim acum că sunt în viață n-ar mai fi fost. Trebuie făcut fără doar și poate ceva și nu vreau să fiu doar unul dintre oamenii aceia din zona autorităților locale care spun doar trebuie făcut ceva.

Cu siguranță suntem la limita unei zone de conflict, se folosesc arme mai mult sau mai puțin convenționale. Cred că România trebuie să intre într-o altă logică și să vedem că într-adevăr, fie ele că sunt accidentale, că sunt voite, astfel de elemente intră în spațiul nostru aerian. Cred că ar trebui să fim ceva mai pregătiți”, a declarat primarul din Galați.

Edilul susține că structura blocului nu pare afectată, însă sunt făcute verificări în acest sens.

„Ar trebui să lăsăm specialiștii să vorbească. Eu am intrat și în apartament, am fost și pe bloc, am fost și pe lângă bloc, atât cât pot eu să-mi dau seama despre ceea ce înseamnă o structură de rezistență, nu mi s-a părut atât de afectat. Dar încă o dată, e doar o părere de om care n-are studiile necesare”, a spus el.

Pucheanu spune că autoritățile ar fi trebuit să facă un instructaj mai consistent cu cetățenii privind ce trebuie să facă în astfel de situații.

„E greu de crezut că ai ce face într-un minut, la ora 02:00 noaptea din somn să te trezești, să îți iei copiii și să te îndrepți către unde? Chiar sunt funcționale aceste adăposturi, doar că ele nu au capacitatea de a prelua numărul întreg de populație a Galațiului. E o realitate și trebuie trebuie să o spunem. Noi, autoritățile locale, cred că ne-am ferit într-un mod greșit.

Cred că ar fi trebuit să facem un instructaj mai consistent cu cetățenii, ce trebuie să facă în astfel de situații, ne-am cam ferit doar din dorința de a nu-i panica, de a nu le da senzația că vine războiul. Că dacă vine autoritatea și îți spune aici trebuie să te adăpostește, cel mai probabil intri într-o formă de psihoză: 'Domnule, chiar vine rusul peste noi', dar uite că, voit sau nevoit, suntem în postura aceasta și cred că ar trebui să ne luăm inima în dinți și să explicăm oamenilor ce trebuie să facă”, a declarat edilul. 

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, peste un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

