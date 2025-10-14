Live TV

CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan

Data publicării:
sigla CNA
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca „educaţia media” să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.

„Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri - ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii”, a scris Valentin Jucan pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vicepreședintele CNA spună că „aceste mecanisme nu doar că deformează realitatea - ele pot schimba alegeri, pot slăbi instituţii şi pot diviza o ţară întreagă”.

„Este un cinic război cognitiv pentru influenţarea viitorului ţării noastre. De aceea, astăzi, CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să transmită preşedintelui României, Nicuşor Dan, solicitarea ca «educaţia media» să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. Nu mai este o opţiune. Este o nevoie vitală. «Educaţia media» înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită. Este scutul care ne lipseşte - şi pe care trebuie să îl construim acum”, a adăugat Valentin Jucan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT. Șeful statului spune că va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid și corupția.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Screenshot 2025-10-14 170459
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui...
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat...
Ultimele știri
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii
Diana Șoșoacă, vizită la Ambasada Iranului de la București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bani moldova
Un milion de euro destinat coruperii votanților din Republica Moldova, confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut
Global Actor and Strategic Partner of Mexico Conference
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume vehiculat pentru șefia SIE: Utilitatea sa este mai mare la București
valentin jucan in fata ta
Valentin Jucan (CNA): După alegeri, am văzut că dezinformarea a devenit mai sofisticată. Există și o platformă care nu cooperează
sigla CNA
Vicepreședintele CNA, despre „declarațiile denaturate” ale șefei CSM: „Când realitatea devine incomodă, dăm vina pe presă”
CNA
Noi reguli CNA: fără publicitate „înșelătoare” sau vedete în reclamele la jocuri de noroc. Schimbări pentru protecția minorilor
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...