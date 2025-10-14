CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca „educaţia media” să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.

„Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri - ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii”, a scris Valentin Jucan pe Facebook.

Vicepreședintele CNA spună că „aceste mecanisme nu doar că deformează realitatea - ele pot schimba alegeri, pot slăbi instituţii şi pot diviza o ţară întreagă”.

„Este un cinic război cognitiv pentru influenţarea viitorului ţării noastre. De aceea, astăzi, CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să transmită preşedintelui României, Nicuşor Dan, solicitarea ca «educaţia media» să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. Nu mai este o opţiune. Este o nevoie vitală. «Educaţia media» înseamnă să ne protejăm copiii de manipulare, să întărim societatea şi să ne apărăm democraţia atât de greu dobândită. Este scutul care ne lipseşte - şi pe care trebuie să îl construim acum”, a adăugat Valentin Jucan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT. Șeful statului spune că va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid și corupția.

