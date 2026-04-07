CNA a decis retragerea licenței postului TV Realitatea PLUS

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis în ședința de marți, 7 aprilie, să retragă licența postului TV Realitatea Plus, din cauza amenzilor neplătite pe parcursul anului 2024.

Din punct de vedere procedural, CNA trebuie să redacteze decizia prin care retrage licența postului TV, pe care o comunică societății care deține licența postului (PHG Media Invest).

Ulterior, decizia va fi comunicată și societăților de cablu, care vor închide emisia postului.

În ședința din 7 aprilie a CNA, a fost invocat faptul că firma care deține licența postului TV nu a plătit peste 20 de amenzi pe parcursul anului 2024.

„Art. 57 - (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”, este temeiul legal invocat de CNA.

Dintre membrii CNA, Georgică Severin și Lucian Dindirică s-au retras de la vot. Decizia a fost adoptată, însă, în unanimitate de ceilalți membri prezenți.

Avocatul Ioan Georgescu, cel care a reprezentat postul în timpul ședinței CNA, susține că amenzile care au dus la sancționarea postului sunt plătite. În același timp, reprezentanții postului au transmis că vor contesta decizia în instanță.

