Retragerea licenței Realitatea Plus: CNA a respins prin vot cererea de rediscutare a deciziei

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI - SEDINTA
Sediul Consiliului National al Audiovizualului (CNA), joi, 25 februarie 2016. Inquam Photos / George Calin

Consiliul Naţional al Audiovizualului a respins miercuri, într-o ședință convocată de la ora 13:30, solicitarea privind rediscutarea deciziei de retragere a licenţei pentru postul de televiziune Realitatea Plus.

În ședința transmisă în direct pe canalul de YouTube al instituției, membri CNA au votat împotriva solicitării de rediscutare/plângere prealabilă privind Decizia de retragere a licenţei Realitatea Plus (adresele nr. 3984 şi 3984/1/08.04.2026 de la PHG Media Invest SRL - postul Realitatea Plus). În favoarea rediscutării au fost doar trei voturi, exprimate de Georgică Severin, Lucian Dindirică și Daniela Bârsan. Restul voturilor au fost împotrivă.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis  marți retragerea licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

Aceeaşi decizie s-a luat şi în cazul Gold FM.

Propunerea a fost făcută de vicepreşedintele CNA Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri CNA - Georgică Severin şi Lucian Dindirică - s-au retras de la vot, iar pentru Gold FM Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

Partenerii noștri
Pe Roz
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...