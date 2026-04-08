Retragerea licenței Realitatea Plus: CNA a respins prin vot cererea de rediscutare a deciziei

Consiliul Naţional al Audiovizualului a respins miercuri, într-o ședință convocată de la ora 13:30, solicitarea privind rediscutarea deciziei de retragere a licenţei pentru postul de televiziune Realitatea Plus.

În ședința transmisă în direct pe canalul de YouTube al instituției, membri CNA au votat împotriva solicitării de rediscutare/plângere prealabilă privind Decizia de retragere a licenţei Realitatea Plus (adresele nr. 3984 şi 3984/1/08.04.2026 de la PHG Media Invest SRL - postul Realitatea Plus). În favoarea rediscutării au fost doar trei voturi, exprimate de Georgică Severin, Lucian Dindirică și Daniela Bârsan. Restul voturilor au fost împotrivă.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis marți retragerea licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

Aceeaşi decizie s-a luat şi în cazul Gold FM.

Propunerea a fost făcută de vicepreşedintele CNA Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri CNA - Georgică Severin şi Lucian Dindirică - s-au retras de la vot, iar pentru Gold FM Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

