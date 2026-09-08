Live TV

Conduceri interimare la Televiziunea publică şi la Radio - Sorina Matei şi Răzvan Dincă

Data actualizării: Data publicării:
tvr
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Reacția PNL

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, noile conduceri interimare la Societăţile Române şi Radio şi Televiziune.

La Radio a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV - jurnalista Sorina Matei, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, au decis Birourile permanente reunite, informează Agerpres.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la final că este o situaţie specială, în urma unei decizii a Curţii Constituţionale.

„Nu s-a făcut nicio justificare, s-au rostit doar numele. (...) PSD şi AUR au votat”, a precizat el.

Reacția PNL

Deputatul PNL Adrian Cozma a susţinut marţi că PSD şi AUR au reuşit să-şi impună candidaţii pentru Societăţile Române de Radio şi Televiziune în Birourile permanente reunite ale Parlamentului.

„PSD-AUR au reuşit să impună conducerile, deşi sigur că e o discuţie dacă trebuia sau nu. N-au ţinut cont în niciun caz de bunul mers al acestei instituţii, pentru că, într-o logică normală, era ca cineva din interior să continue acest interimat, pentru că ştiau ce au început. Nu, nu i-a interesat asta, i-a interesat să-şi impună oamenii - PSD la TVR, la SRR a propus AUR şi s-a şi votat. Voturile au fost PSD - AUR”, a spus Cozma.

El a precizat că cei doi şefi ai Radioului şi Televiziunii publice vor fi pentru o perioadă de 60 de zile.


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
dungaciu4
2
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
drapel olanda gettyimages
3
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
senatoarea Victoria Stoiciu
4
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
5
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Digi Sport
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
Parlamentul trebuie să numească noi membri în CA ale TVR și Radio România. CCR a publicat motivarea deciziilor de neconstituționalitate
aur panou inquam george calin
AUR solicită CCR să publice de urgenţă deciziile prin care sunt desemnați membrii săi în conducerile TVR şi Radioului Public
Sanda Țăranu
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit la vârsta de 87 de ani
Radio Romania - Foto. Alexandru Dolea
Numirea membrilor în consiliile de administrație ale SRTv şi SRR, declarată neconstituţională de CCR
Curtea constitutionala sugla pe geam
CCR a amânat deciziile pe sesizările AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radio România
Recomandările redacţiei
sri inquam octav ganea
SRI a reținut un spion rus pe teritoriul României, în colaborare cu...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000...
oameni pe strada
Ce cred românii despre importanța instalării unui Guvern cu puteri...
elevi de liceu in sala de clasa
Raportul PISA 2025 arată amploarea analfabetismului funcțional: 48%...
Ultimele știri
Un azer care spiona pentru serviciile secrete ale lui Putin a fost reținut în Republica Moldova. Anunțul autorităților
Petrişor Peiu: Guvernele Ciolacu şi Bolojan au adus recesiune, inflaţie şi cea mai gravă criză economică de după aderarea ţării la UE
Robotul umanoid care ar putea deveni ajutor în casă și „însoțitor” al oamenilor a intrat în producție de serie în China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești excelente pentru 3 zodii! Septembrie 2026 le schimbă norocul după o vară plină de încercări
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
Cât de gravă este accidentarea lui Baiaram. Sorin Cârțu, detalii de ultimă oră despre transferul la PAOK. ” E...
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv! Israelienii îl așteaptă miercuri la vizita medicală. Exclusiv
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă