Conduceri interimare la Televiziunea publică şi la Radio - Sorina Matei şi Răzvan Dincă

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, noile conduceri interimare la Societăţile Române şi Radio şi Televiziune.

La Radio a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV - jurnalista Sorina Matei, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, au decis Birourile permanente reunite, informează Agerpres.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la final că este o situaţie specială, în urma unei decizii a Curţii Constituţionale.

„Nu s-a făcut nicio justificare, s-au rostit doar numele. (...) PSD şi AUR au votat”, a precizat el.

Reacția PNL

Deputatul PNL Adrian Cozma a susţinut marţi că PSD şi AUR au reuşit să-şi impună candidaţii pentru Societăţile Române de Radio şi Televiziune în Birourile permanente reunite ale Parlamentului.



„PSD-AUR au reuşit să impună conducerile, deşi sigur că e o discuţie dacă trebuia sau nu. N-au ţinut cont în niciun caz de bunul mers al acestei instituţii, pentru că, într-o logică normală, era ca cineva din interior să continue acest interimat, pentru că ştiau ce au început. Nu, nu i-a interesat asta, i-a interesat să-şi impună oamenii - PSD la TVR, la SRR a propus AUR şi s-a şi votat. Voturile au fost PSD - AUR”, a spus Cozma.



El a precizat că cei doi şefi ai Radioului şi Televiziunii publice vor fi pentru o perioadă de 60 de zile.







Editor : Sebastian Eduard