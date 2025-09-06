Live TV

Cum a fost păcălită o femeie din Suceava să transfere peste 65.000 de lei într-un fond de investiţii fals

Data publicării:
înşelăciune prin apeluri telefonice
Foto: Shutterstock

O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliţia a deschis o anchetă, după ce femeia a depus plângere.

Femeia a fost contactată telefonic, în luna noiembrie a anului trecut, de către o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar al unei firme care se ocupă cu fondurile de investiţii.

”Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investiţiile şi profiturile. În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicaţia financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracţiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiţii nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Suceava.

Femeia a încercat să îşi retragă sumele de bani investite de pe site-ul respectiv, însă fără succes.

Ea l-a sunat apoi pe presupusul consultant financiar, însă nu a mai reuşit acest lucru. În aceste condiţii, vineri, 5 septembrie, a sesizat poliţia care a deschis dosar penal care vizează infracţiunea de înşelăciune.

