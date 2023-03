Georgiana Drăgan Moldoveanu este acum coordonatorul unui centru de reabilitare și ajută zeci de tineri să renunțe la dependența de droguri. Însă, la vârsta de 20 de ani, a simțit pe propria ei piele ce înseamnă consumul de droguri. Georgiana a povestit la Digi24 cum a ajuns consumatoare de substanțe ilegale, cum și-a pierdut casa și familia pentru heroină și cum, după 5 ani de dependență cronică, a reușit să câștige lupta cu drogurile.

Georgiana Drăgan Moldoveanu: Prima dată am consumat droguri la vârsta de 17 ani. Eram cu fratele meu la o petrecere unde se consumau droguri, inclusiv marijuana și acolo am debutat în consum. Aproape 3 ani am consumat marijuana ocazional iar lucrul acesta m-a făcut să mă mint pe mine că încă dețin controlul, că nu am o problemă cu drogurile și să nu conștientizez că, de fapt, marijuana a fost ca o rampă de lansare spre a consuma droguri mai tari. Așa am ajuns ca la 20 de ani să iau pentru prima dată și heroină și apoi să urmeze o dependență de heroină de 5 ani.

În primă fază le ceream bani părinților mințindu-i că îi folosesc în alte scopuri. În cele din urmă, pe măsură ce și-au dat seama că iau droguri, am ajuns să le fur bani din casă, să le fur obiecte de valoare precum aur, mașina de spălat sau orice obiecte pe care le puteam lăsa la amanet. Am tâlhărit-o pe mama mea, i-am smuls ceasul de la mână, i-am luat telefonul din mână cu forța. Am ajuns și în punctul în care să fur din magazine sau găseam alte metode ilicite pentru a face rost de bani.

Am ajuns să dorm pe scări de bloc, pe cartoane, să pierd absolut totul și să nu mai am deloc speranță pentru viitor și pentru o viață normală.

Teodora Tompea: Viața dvs. arată cu totul altfel acum. Sunteți căsătorită, aveți copii, ați încercat să o luați de la zero. Cât de greu este acum să le fiți alături celor care sunt într-o situație în care v-ați aflat, în contextul în care ei nu își dau seama că nu e bine?

Georgiana Drăgan Moldoveanu: Slavă Domnului, am aproape 14 ani de când m-am lăsat și de când viața mea este complet schimbată. Este o bcuurie să fiu parte din echipa Team Challange România, comunitate terapeutică unde ajut alte persoane care luptă cu aceeași problemă cu care am luptat și eu. Procesul de recuperare nu este ușor și nu este unul de scurtă durată. După 8 ani de consum, dintre care 5 de dependență cronică, nu puteam să rezolv problema asta într-un timp scurt. Este nevoie de o perioadă suficientă de timp, încât toate comportamentele distructive pe care un dependent de dobândește pe măsură ce consumă să fie schimbate cu unele noi și sănătoase. În procesul altora de recuperare nu este întotdeauna ușor, doar că îi ajută să vadă că vor avea de ales între două tipuri de durere: cea a schimbării și cea regretului de a rămâne în consum, de a rata oportunități peuntru viitor, de a-și distruge viața, sănătatea și familia. Trebuie să aleagă între a plăti un preț: prețul schimbării ori prețul durerii de a rămâne dependent. Este un proces care necesită multă muncă, dedicare din partea lor dar și a noastră și a familiei. Ne dorim să facem front comun cu familia și să îi ajutăm la restaurarea relațiilor de familie. Când termină perioada de stat în centru să aibă o viziune pentru viitor, să își poată termina studiile, să poată avea un loc de muncă și să se poate reintegra socio-profesional.

Teodora Tompea: Ce le-ați spune acum celor care vor să încerce droguri sau se află într-un anturaj în care se consumă droguri?

Georgiana Drăgan Moldoveanu: Le-aș spune că dacă eu aș avea acum șansa să îmi reiau viața, cu siguranță nu aș mai face alegerea asta. Eu am pariat atunci cu viața mea și am pierdut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum am o viață noua, însă sunt printre puținii care reușesc să mai facă asta. Sunt alte lucruri mai de valoare pe care le pot face, să nu încerce droguri.

