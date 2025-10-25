Live TV

Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Foto: GettyImages

Două cutremure s-au produs în urmă sâmbătă dimineața în zona seismică Vrancea. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica Pământului, seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2.

Primul a avut loc în jurul orei 4:00, iar al doilea a fost puțin după ora 5:00. Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 130 de km.

Săptămâna aceasta, miercuri, tot în Vrancea a mai fost un seism de magnitudine 4,2.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

 

Editor : C.L.B.

”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
