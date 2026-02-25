Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-o intervenție la Digi24 că propunerea privind limitarea produselor marcă proprie din magazine la maximum 20% din volumul total de vânzări nu va duce la creșterea prețurilor, respingând temerile apărute în spațiul public. Potrivit acestuia, măsura are ca scop eliminarea practicilor comerciale neloiale și stabilirea unor adaosuri comerciale unitare pentru produsele din aceeași categorie.

Întrebat dacă limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri, având în vedere că acestea sunt de regulă cele mai ieftine produse de pe raft, ministrul a respins această ipoteză.

„Nu este adevărat acest lucru. În primul rând, modificarea Directivei 633 a fost solicitată încă din anul 2025, în Consiliul AgriFish, cred că de către omologul meu francez. În momentul de față, Comisarul European a pus în discuție modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale”, a declarat acesta.

Ministrul a precizat că România a propus patru puncte principale în cadrul Consiliului de Miniștri ai Agriculturii, printre care stabilirea unui adaos comercial unitar pentru produsele din aceeași categorie, indiferent dacă este vorba despre marcă proprie sau brand național.

„Nu este normal ca adaosul comercial practicat pe marca proprie față de brandul românesc să fie diferit. Am solicitat ca adaosul comercial pe aceeași categorie de produs să fie unitar, fie că este marcă proprie, fie brand național”, a explicat ministrul.

CITEȘTE ȘI: Limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri. Vicepreședintele ANCMMR: „Este o măsură intruzivă asupra pieței libere”

Propuneri pentru eliminarea practicilor neloiale

Ministrul Agriculturii a mai spus că a cerut și interzicerea refacturării remizelor și riscurilor către producători, practică pe care o consideră neloială.

Potrivit acestuia, unele magazine refacturează până la 25% din valoarea produselor livrate de procesatorii români.

Întrebat despre criticile potrivit cărora producătorii români care livrează produse marcă proprie ar putea fi afectați, ministrul a spus că aceștia nu vor avea de suferit.

„Nu sunt afectați nici fermierii, nici producătorii români. Producătorii români trebuie să aibă în magazinele de retail branduri la prețuri corecte”, a declarat acesta.

Ministrul a dat exemplul laptelui, spunând că același producător poate vinde lapte marcă proprie cu aproximativ 4,90 lei litrul, în timp ce laptele comercializat sub brand propriu ajunge la circa 9 lei litrul.

Potrivit acestuia, diferența este cauzată de adaosul comercial mai mare aplicat brandurilor românești, iar alinierea adaosurilor ar putea duce la scăderea prețului produselor de brand, nu la creșterea celor marcă proprie.

Potrivit ministrului Agriculturii, dacă adaosurile comerciale ar fi aliniate, produsele brand românesc ar putea avea prețuri similare cu cele marcă proprie.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și a prezentat-o la Bruxelles. Reacția lui Florin Barbu

Barbu: Ideea nu a fost preluată de la AUR

Ministrul Agriculturii a respins și acuzațiile potrivit cărora s-ar fi inspirat dintr-un proiect legislativ depus de AUR în octombrie 2025.

„Eu am propus acest lucru încă din 2024 la o conferință. Nu am copiat niciun proiect al AUR. Această discuție am avut-o încă din 2024 și inclusiv în 2025 în Consiliul AgriFish”, a declarat Florin Barbu.

Întrebat dacă inițiatorii proiectului s-ar fi inspirat din propunerile sale, ministrul a răspuns: „Exact”.

Editor : A.D.