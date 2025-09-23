Live TV

Video Secetă pedologică extremă în sudul țării. Culturile de toamnă nu pot răsări iar fermierii își distrug utilajele în solul uscat

secete teren sol dolj
Foto: captură video
Producție scăzută de prune, dar România rămâne pe primul loc în UE 

Este secetă puternică în sudul țării, în perioada în care se face însămânțarea pentru culturile de toamnă. Pe câmpuri se văd utilajele care produc nori de praf și, de multe ori, se strică pe terenurile tari ca piatra.

Este un început de sezon agricol de toamnă dificil, fermierii fiind nemulțumiți pentru că nu pot face lucrările de toamnă. În unele zone este secetă pedologică extremă. Solul este foarte uscat. 

În asemenea condiții unii fermieri au cultivat rapița, însă plantele nu au răsărit și nici nu vor răsări prea curând, spun aceștia, pentru că nu a mai plouat de mai bine de două luni în zona lor. În aceste condiții de lipsă de umiditate, plantele nu se vor putea dezvolta. 

Ei îl contrazic pe ministrul Agriculturii, care în ultima perioadă a făcut mai multe declarații cu privire la producțiile record de anul acesta la floarea soarelui și porumb. 

Fermierii din Dolj spun că au fost producții foarte mici. Culturile au fost compromise în proporție de 80-90%. Peste 40.000 de hectare cultivate cu floarea-soarelui, dar și cu porumb, au fost declarate calamitate, iar fermierii așteaptă să primească despăgubiri de la stat. Ei se bazează pe acești bani pentru că sunt în pierdere. Mulți dintre ei deja vor să renunțe la agricultură, pentru că este al treilea an de secetă, în care producțiile au fost unele foarte mici.

Citește și Dezastru ecologic în Oltenia: Lacul Bistreț s-a transformat din comoară piscicolă în teren arid 

Producție scăzută de prune, dar România rămâne pe primul loc în UE 

Înghețul din primăvară a afectat și producția de prune, care anul acesta este cu cel puțin 20% mai mică față de anul 2024, spun producătorii. 

Anul trecut, România a produs 610.000 de tone de prune, aproape jumătate din totalul Uniunii Europene, însă în 2025 producția scade spre 500.000 de tone. 

Vremea extremă a afectat și cantitatea, dar și calitatea fructelor. 

Vestea bună este că România rămâne în continuare pe primul loc, înaintea Franței, Italiei și Spaniei. 

Totuși, fermierii care anul acesta au suferit pierderi vor încheia anul pe minus, pentru că nu sunt incluși pe lista despăgubirilor aprobată recent de Comisia Europeană. 

Producție mai scăzută de anul acesta se vede și în piețe. Mulți comercianți nu mai au pe tarabe prune românești. 

Nici la mere situația nu este cu mult diferită. România a înregistrat anul acesta o scădere semnificativă la producția de mere, estimată la aproximativ 420.000 de tone, cel mai redus nivel din 2017 încoace.

Citește și: Producția de nuci, afectată de secetă. Județul unde vremea extremă a redus recolta cu 70%, anul acesta 

Editor : A.C.

