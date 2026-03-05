OMV Petrom a efectuat, joi noaptea, cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină. Șefa companiei Christina Verchere a declarat că există rute alternative de aprovizionare, dar perturbările din Orientul Mijlociu pot provoca salturi rapide de preț. „Se vor găsi soluţii la rutele de tranzit, dar problema este cât de rapid vor putea fi puse pe picioare”, a adăugat ea.

Şi Lukoil a efectuat joi o majorare de preţ similară, de 9 bani/l la motorină şi de 10 bani/l la benzină, noile preţuri în staţiile din Bucureşti fiind de 8,50–8,51 lei/l la diesel şi de 8,16-8,21 lei/l la benzina standard. Cu o zi înainte, Lukoil majorase cu 15 bani/l preţul dieselului şi cu 14 bani/l pe cel al benzinei, relevă datele analizate de Profit.ro citate de News.ro.

Companiile concurente – Rompetrol, Mol, Socar – vor efectua în cursul zilei de joi mişcări de preţ similare.

În urma majorării de preţuri de joi, benzina standard costă 8,17-8,22 lei/l în staţiile Petrom din capitală şi 8,26-8,31 lei/l în cele OMV, fiind mai scumpă cu 24 de bani decât în perioada 28 februarie-3 martie.

Șefa OMV Petrom: rute alternative de aprovizionare

La conferința PwC CEO Survey 2026, Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a explicat că există rute alternative pentru aprovizionarea cu petrol, chiar dacă acestea necesită mai mult timp, scrie Ziarul Financiar.

„Se vor găsi soluţii la rutele de tranzit, dar este problema de perturbare a fluxurilor de aprovizionare şi cât de rapid vor putea fi puse pe picioare”, a spus Verchere.

Volatilitate și șocuri de preț

Verchere a explicat că perturbările din Orientul Mijlociu pot provoca salturi rapide de preț, dar că piața încă dispune de petrol și produse de bază.

„Toate aceste perturbări ale fluxurilor provoacă un şoc major la nivel de preţ, mai ales în Europa – şi am văzut asta şi cu gazul rusesc. Nu este vreo îndoială că putem vedea salturi de preţ – şi chiar foarte rapid – pentru că aceste perturbări vin pe neaşteptate”, a afirmat CEO al OMV Petrom.

Verchere a subliniat că „nu trebuie să spunem că toată aprovizionarea a dispărut de pe piaţă, încă există petrol şi produse de bază de petrol care sunt produse. Problema poate cea mai mare este cu gazul din Qatar”.

„Vom vedea cum vor veni soluţiile şi cât de repede vor fi puse în practică. Am fost întrebată «nu le merge bine companiilor petroliere când se întâmplă asta?». Am lucrat în oil & gas de aproape 35 de ani. Nu ne place asta. Aceste perturbări pot avea creşteri bruşte de preţuri, dar apoi de multe ori poţi avea intervenţii, care nu întotdeauna sunt făcute în mod logic. Şi de asemenea, aceste crize nu fac deloc bine economiilor. Dacă economiile suferă, business-urile suferă, iar noi suntem parte din business”, a mai explicat șefa OMV Petrom.

Situația aprovizionării în România

Verchere a precizat că OMV Petrom nu întâmpină probleme de aprovizionare.

„OMV Petrom nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea. În România, noi suntem un importator net de petrol brut. Aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi vine din România, restul este importat, atât pentru Petrobrazi cât şi pentru Rompetrol. Suntem de asemenea un importator de produse pe bază de petrol. Avem stocuri ridicate de benzină, mici deficienţe la diesel, dar facem comerţ pentru a echilibra balanţa. Suntem încrezători în rutele noastre de aprovizionare, care nu vin din acea parte din lume”, a explicat ea.

„Suntem un investitor major în România, ne uităm aici pe termen lung. Şi asta este normal pentru companiile de energie. Credem mult în România. Această nouă volatilitate este un şoc în sistem, întrebarea este cât va dura revenirea. (…) Traversăm probabil o perioadă economică complicată, dar aceasta poate reprezenta şi un moment de reset. Din perspectiva sectorului energetic, România are oportunităţi majore de creştere şi ar putea avea un rol mai important în Uniunea Europeană”, a mai spus Verchere.

Marea Neagră, un potențial „game changer”

CEO al OMV Petrom consideră că Marea Neagră ar putea deveni un pilon important pentru economie, contribuind la balanța comercială și crearea de noi oportunități.

„Marea Neagră poate deveni un «game changer» pentru economie, contribuind la îmbunătăţirea balanţei comerciale, la schimbarea relaţiilor regionale şi la dezvoltarea unor noi oportunităţi pe întregul lanţ de valoare. România ar trebui să îşi facă vocea mai bine auzită la Bruxelles pe acest subiect. În acelaşi timp, domeniul apărării devine tot mai important, în contextul noilor programe europene de finanţare – SAFE. Când am ajuns prima oară aici mi s-a explicat că geografia a fost câteodată dezavantajul României. Acum cred că geografia este avantajul României şi că este o mare oportunitate aici. Nu trăiesc în teamă, am trecut prin atât de multe în ultimii 5-6 ani ca ţară şi este mereu rezilient”, a mai afirmat Christina Verchere.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. Premierul a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.

Bogdan Ivan: Stocuri suficiente pentru cinci luni

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.

„Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei… Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri. Ceea ce a făcut Ministerul Energiei şi România încă de acum cinci zile, şi anume rute diferite, extinderi de contracte, am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii, plus o treabă extraordinară făcută de Consiliul Concurenţei, ANPC, ANAF şi toate companiile din industria petrolului, am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a afirmat Bogdan Ivan, na Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei a explicat că „situaţia complicată este în întreaga lume”.

„Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă, de exemplu, că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum. Trei luni avem stocuri de urgenţă, stocuri comerciale încă două luni aproximativ, dacă, ipotetic, nu am mai produce nimic. Deci în cel mai negru scenariu tot suntem mai bine decât foarte multe alte state din Uniunea Europeană. Mai departe, în momentul de faţă noi avem importuri şi de ţiţei şi de motorină pe rute diversificate”, a adăugat Ivan.

