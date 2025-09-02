Live TV

Clienți mai puțini în restaurantele din toată țara, după scumpirile recente: „Cumpăr și gătesc acasă"

Data publicării:
restaurant gol
Scumpirile din ultima vreme i-au făcut pe mulți să renunțe la ieșirile în oraș. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza scumpirilor. Patronii de restaurante se plâng că, din cauza creșterii prețurilor, au rămas fără clienți. Încasările mai slabe coroborate cu cheltuielile mai mari ar putea duce la un colaps în industrie, atrag atenția aceștia.

Proprietarii de restaurante din toată țara duc lipsă de clienți. Scumpirile din ultima vreme i-au făcut pe mulți să renunțe la ieșirile în oraș.

Femeie: Nu, nu își mai permit, absolut deloc! Și prețurile chiar au crescut.
Reporter: Dumneavoastră, de exemplu, când ați fost ultima data la restaurant să mâncați?
Femeie: Anul trecut, în noiembrie.

Femeie: Eu în restaurant nu m-am dus decât dacă am fost nevoită, la o nuntă.
Reporter: Atât?
Femeie: Atât!
Reporter: Vă permiteți să vă duceți să mâncați un prânz?
Femeie: Nu, nu. Îmi convine mai bine să cumpăr și să gătesc.

Bărbat: E foarte greu. Foarte, foarte greu! Nu cred că își mai permit.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: De aproximativ o lună, numărul comenzilor de mâncare la restaurante a scăzut. La fel se întâmplă și cu rezervările, acestea sunt din ce în ce mai puține. Oamenii spun ca în raport cu veniturile lor, prețurile practicate sunt mult prea mari.

Patronii au o și o explicație pentru prețurile piperate din restaurante.

Laurențiu Mălăescu, producător: S-a scumpit foarte mult și curentul. Automat se resimte și la noi, în cheltuielile pe care le avem pentru întreținerea solariilor. Automat o să se scumpească și legumele. An de an se scumpesc cu cel puțin 10-15%, dar anul acesta au crescut foarte mult într-un timp foarte scurt.

Constantin Pănescu, proprietarul unui restaurant: Deja se simte și se vede că la noi, spre exemplu, în zona Rânca, pentru cei 564 de investitori de aici, sezonul s-a terminat înainte de a începe.

Reprezentanții Băncii Naționale au prognozat o inflație de aproape 10 la sută pentru luna septembrie.

