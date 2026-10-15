AnimaWings menține zborurile suspendate până la 15 noiembrie, după ce instanța a respins cererea de intrare în insolvență

AnimaWings a prelungit până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, suspendarea temporară a tuturor zborurilor, după ce Tribunalul București a respins cererea companiei de deschidere a procedurii de insolvență. Operatorul aerian anunță că urmează demersurile legale și că prioritatea sa este gestionarea situației pasagerilor afectați.

„În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv”, au transmis joi reprezentanții operatorului aerian.

Compania spune că încearcă să identifice soluții pentru stabilizarea și reluarea activității și că va comunica informații noi după confirmarea acestora.

Tribunalul a respins cererea depusă de companie

AnimaWings a solicitat pe 30 septembrie deschiderea propriei proceduri de insolvență. Tribunalul București a respins miercuri cererea, dar a separat solicitările formulate de creditori și a stabilit pentru analizarea lor un nou termen, pe 11 noiembrie, la ora 11:00. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

„În baza art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru și Asociații, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi București SA și acordă termen pentru soluționarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00.

Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi București SA cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri și înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

Printre creditori se află Banca Transilvania, ROMATSA, companii private, persoane fizice și nouă aeroporturi din România: Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad, Timișoara, Cluj și Compania Națională Aeroporturi București.

De ce a cerut AnimaWings intrarea în insolvență

La depunerea cererii, reprezentanții operatorului au explicat că urmăresc să obțină protecția juridică necesară pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor.

Compania susținea că structura sa financiară este blocată temporar, iar reorganizarea judiciară ar permite reașezarea obligațiilor și identificarea unor soluții operaționale și comerciale.

Problemele financiare au fost puse și pe seama dificultăților tehnice repetate apărute la nivelul flotei. Potrivit explicațiilor oferite atunci, acestea au afectat succesiv disponibilitatea aeronavelor, programul curselor și activitatea comercială.

Pe 1 octombrie, AnimaWings a anunțat suspendarea tuturor zborurilor regulate până la 25 octombrie. Compania preciza atunci că măsura este temporară și că programul de zbor urma să fie reorganizat. Noul anunț prelungește suspendarea cu încă trei săptămâni, până pe 15 noiembrie inclusiv.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, transmiteau reprezentanții companiei la începutul lunii octombrie.

Editor : A.D.