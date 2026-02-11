Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni după expirarea termenului legal de depunere pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsura face parte din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice, intrată în vigoare la începutul acestui an.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANAF, schimbarea urmărește creșterea disciplinei fiscale și a transparenței financiare, dar și reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase.

Autoritățile fiscale susțin că există societăți care nu mai desfășoară activitate reală, dar rămân în evidențele fiscale și sunt folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacții fictive.

Verificările încep cu situațiile financiare aferente anului 2026

Noua regulă se aplică situațiilor financiare al căror termen legal de depunere este ulterior intrării în vigoare a noii legislații. Astfel, primele verificări vor viza situațiile financiare care au termenul legal de depunere în anul 2026.

Termenele de depunere a situațiilor financiare sunt stabilite de Legea contabilității nr. 82/1991 și diferă în funcție de tipul entității.

În general, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, companiile naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare trebuie să depună situațiile financiare până la data de 31 mai a anului următor celui de raportare.

Celelalte persoane juridice au termen până la 30 aprilie.

Pentru entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, termenul este de 150 de zile, respectiv 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în funcție de categoria din care fac parte.

Persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la înființare pot depune o declarație în acest sens în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Aproape 500.000 de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal din 2026. Peste 120.000 au deja datorii la stat

Consecințe importante pentru firmele declarate inactive

Declararea unei firme ca inactivă fiscal produce efecte semnificative. În cazul contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, codul de TVA este anulat de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

În această perioadă, dacă firma desfășoară activitate economică, are obligația de a colecta TVA, însă nu mai beneficiază de dreptul de deducere a taxei.

TVA colectată trebuie declarată și plătită până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

Totodată, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal atât al persoanei juridice, cât și al reprezentanților legali aflați în funcție în perioada în care a intervenit această situație.

În aceste condiții, Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare sau mențiuni pentru persoanele care au inactivitatea fiscală înscrisă în cazier.

Chiar și în situația declarării ca inactiv fiscal, contribuabilul își păstrează obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, iar autoritățile pot aplica toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege, inclusiv controale fiscale.

Alte situații în care o firmă poate fi declarată inactivă

Conform legislației fiscale, o societate poate fi declarată inactivă și în alte situații, precum neîndeplinirea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru calendaristic, nefuncționarea la domiciliul fiscal declarat, înscrierea inactivității temporare la Registrul Comerțului sau expirarea dreptului de folosință asupra sediului social.

ANAF a transmis că noile reglementări au ca scop îmbunătățirea colectării taxelor și alinierea la practicile europene privind raportarea financiară la timp.

Prin clarificarea statutului companiilor care nu își respectă obligațiile de raportare, autoritățile consideră că măsura va contribui la o imagine mai realistă a economiei și la un mediu de afaceri mai transparent și predictibil.

Editor : A.D.