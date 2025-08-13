Live TV

Moartea unui simbol: o companie al cărei nume e aproape sinonim cu fotografia anunță că este aproape de faliment

Data publicării:
Old Kodachrome slides
Foto: Profimedia

O marcă istorică este la un pas de prăpastie. Creată la sfârşitul secolului al XIX-lea, compania Kodak, pionier în domeniul fotografiei, ar putea dispărea în curând, scrie Le Figaro.

Eastman Kodak, compania veche de 133 de ani care mult timp a dominat autoritar piaţa fotografiei şi a imaginilor, i-a avertizat acum pe investitori că s-ar putea să nu mai supravieţuiască mult timp. Fostul gigant american al aparatelor foto şi de filmat recunoaşte că nu dispune „de finanţare angajată sau lichidităţi disponibile” pentru a-şi onora viitoarele obligaţii în materie de datorii, care se ridică la 500 de milioane de dolari, scrie News.ro.

Luni, la prezentarea rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care s-ar putea să nu le poată achita.

„Kodak are datorii care ajung la scadenţă în următoarele 12 luni şi nu dispune nici de finanţare angajată, nici de lichidităţi disponibile pentru a-şi onora aceste obligaţii în cazul în care acestea ajung la scadenţă, conform condiţiilor actuale”, scrie compania într-un document oficial.

CNN precizează că obligaţiile viitoare ale Kodak în materie de datorii se ridică la aproximativ 500 de milioane de dolari. Compania, creată de George Eastman la începutul anilor 1880, a indicat că dispunea de 155 de milioane de dolari în numerar la 30 iunie, în scădere cu 46 de milioane de dolari faţă de 31 decembrie 2024.

Pentru a rambursa o parte din datoria sa uriaşă, Kodak anunţase deja la sfârşitul anului trecut că va pune capăt regimului său de pensii, care permite foştilor angajaţi să primească remuneraţii finanţate de companie. „Ne propunem să avem o viziune clară până la 15 august asupra modului în care ne vom onora obligaţiile faţă de toţi participanţii la program şi intenţionăm să finalizăm această realocare până în decembrie 2025”, a declarat David Bullwinkle, director financiar al Kodak, într-un comunicat.

În ciuda acestor dificultăţi, „în al doilea trimestru, Kodak a continuat să progreseze în raport cu planul său pe termen lung, în ciuda provocărilor unui mediu comercial incert”, a nuanţat directorul general al companiei, Jim Continenza.

Taxele vamale impuse de Donald Trump aproape tuturor ţărilor din lume „nu au avut un impact semnificativ” asupra activităţii sale în al doilea trimestru. De fapt, fostul gigant al fotografiei fabrică o mare parte din produsele sale, în special aparatele foto, cernelurile şi filmele, în Statele Unite.

Îndoielile recunoscute de Kodak cu privire la viitorul său nu au fost, evident, pe placul pieţelor. Pe Wall Street, acţiunile Eastman Kodak – denumirea completă a companiei – au scăzut cu 20% marţi, în urma publicării rezultatelor şi a previziunilor pesimiste.

Problemele Kodak nu sunt deloc noi. Timp de un secol, compania a prosperat datorită producţiei de aparate foto şi pelicule. În anii 1970, producea 90% din filmele şi 85% din aparatele foto din Statele Unite, potrivit revistei The Economist. Dar a început să decadă în anii 1980, slăbită de concurenţa companiilor japoneze (Fujifilm, Sony, Canon), apoi de trecerea la tehnologia digitală, o schimbare pe care nu a ştiut să o facă.

În 2012, compania cu sediul în Rochester, statul New York, s-a declarat falimentară. La acea vreme, a reuşit să ajungă la liman, la sfârşitul anului 2013, cu preţul unor mari sacrificii. Întrebarea este dacă va putea ajunge la acelaşi rezultat şi de data aceasta.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
3
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
4
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
5
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB...
Ultimele știri
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune”
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
călători si un tren cfr calatori
Care este situația de la CFR Călători. Directorul companiei: „Există posibilitatea de a intra în incapacitate de plată”
Microsoft Rusia
Microsoft iese de pe piața rusă, în timp ce filiala locală se pregătește de faliment
Mașină electrică FIsker Ocean.
Motivul pentru care mașini electrice noi, de sute de mii de euro, au fost abandonate pe marginea drumului
boris nadejdin
Boris Nadejdin, fostul rival al lui Putin la alegerile prezidențiale, a fost declarat falit de un tribunal rus
fotografie cu spargerea barierei sunetului în timpul unui zbor al avionului supersonic XB-1
Fotografia incredibilă care surprinde momentul când avionul experimental XB-1 a spart bariera sunetului
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, recunoscător că nu s-a îmbogățit peste noapte când a intrat în muzică: "Cred că acum eram în pământ
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Daniel Day-Lewis, revenire în lumea filmului, la 8 ani de când și-a anunțat retragerea. Singurul regizor care...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...